CyberGhost VPN: sconto 84% per 2 anni (due mesi gratis)

Nuova ottima offerta per CyberGhost VPN, una delle migliori sul mercato. La software house rumena propone l'abbonamento per due anni al costo di 1,90 euro/mese con due mesi gratis aggiuntivi. L'utente pagherà dunque 49,40 euro, invece di 311,74 euro, ottenendo in cambio un servizio veloce, sicuro e affidabile.

CyberGhost VPN: sconto 84% per 26 mesi

CyberGhost possiede una rete di quasi 7.000 server posizionati in 113 luoghi di 91 paesi. Gli utenti hanno quindi un'ampia scelta per nascondere il vero indirizzo IP e navigare in completo anonimato. Sono ovviamente disponibili server ottimizzati per il P2P e per lo streaming (utili per accedere ai cataloghi di altri paesi).

Il traffico è protetto dalla crittografia AES a 256 bit e non viene registrata nessuna attività online (politica no-log). La VPN supporta i protocolli WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2. Con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a sette dispositivi contemporaneamente. È compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione.

Una delle funzionalità avanzati è Kill Switch che permette di interrompere automaticamente l'accesso ad Internet, se per qualche motivo si perde la connessione con la VPN. Ciò evita di perdere la protezione e mostrare il vero indirizzo IP.

L'abbonamento per due anni a CyberGhost VPN costa 1,90 euro/mese e include due mesi gratis (sconto 84%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni.