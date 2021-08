CyberGhost VPN: solo 1,99 euro/mese, sconto 83%

La concorrenza tra le varie software house è molto agguerrita, quindi gli utenti hanno molte opportunità di risparmiare sull'abbonamento. Una delle offerte migliori è quella di CyberGhost. La VPN rumena è ora disponibile al prezzo di 1,99 euro/mese con tre mesi gratis. La somma da pagare per i primi 15 mesi è quindi 29,85 euro.

CyberGhost VPN: sconto 83% per sette dispositivi

CyberGhost garantisce l'anonimato assoluto durante la navigazione online e l'uso delle app, grazie all'ampia disponibilità di indirizzi IP fornita da una rete composta da oltre 7.300 server posizionati in più di 91 paesi. È possibile scegliere il server più veloce (solitamente quello più vicino) oppure server dedicati per specifiche attività, come lo streaming, il download e il P2P (torrenting).

La VPN è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a sette dispositivi contemporaneamente.

CyberGhost supporta i protocolli WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2. Il traffico è ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit. Non viene inoltre registrato nessun dato dell'utente (politica no-log) ed è possibile sfruttare la funzionalità Kill Switch per interrompere l'accesso a Internet, se cade la connessione con la VPN.

L'abbonamento per 15 mesi può essere sottoscritto a 1,99 euro/mese (sconto 83%), utilizzando carta di credito, PayPal e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni.