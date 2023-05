Cyberghost, VPN veloce e sicura a 2,19 euro al mese

Cyberghost ti dà la possibilità di rafforza la tua privacy digitale a soli 2.19 euro al mese per 2 anni. Si tratta sicuramente di una delle migliori offerta attualmente presenti sul web, ma prima di proseguire con l’acquisto ti spieghiamo perché abbiamo deciso di presentarti questa promozione.

CyberGhost è la VPN priva di rischi e funziona con tutti i dispositivi. Su un qualsiasi dispositivo potrai, dunque, navigare in totale anonimato mantenendo al sicuro i tuoi dati e la tua privacy e se non sei soddisfatto Cyberghost riserva per te una garanzia di rimborso entro 45 giorni dall’acquisto.

L’obiettivo principale di Cyberghost è quello di proteggere la tua privacy e il tuo anonimato online tutelando, e non condividendo, i tuoi dati sul web. Cyberghost evita infatti di registrare:

indirizzo IP

siti web visitati

cronologia di navigazione

durata delle sessioni di navigazione

connessione al server VPN

Indipendentemente dai dispositivi che usi, CyberGhost VPN ha un’app adatta alla tue esigenze e al tuo dispositivo scelto. Potrai proteggere i tuoi dispositivi Windows, Mac, iOS, Android o Linux per avere la massima sicurezza contro tutte le minacce online.

Non a caso, CyberGhost è stata progettata per la massima velocità, fornisce larghezza di banda illimitata per farti dire addio ai lunghi e lenti tempi di caricamento. Tra i vantaggi di avere una VPN non possiamo che ricordare quella legata alla possibilità di impostare la località che preferisci tre le oltre 100 di ben 91 paesi e tenere contemporaneamente nascosto il tuo indirizzo. Affidati a Cyberghost e grazie alla crittografia AES a 256 bit hai la certezza che la tua connessione Internet sia completamente protetta.

