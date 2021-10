Cyberpunk 2077, crollo di prezzo su CDKeys: in offerta a soli 20€

Crolla il prezzo di Cyberpunk 2077, uno dei videogiochi più attesi e più discussi degli ultimi anni: sulla piattaforma CDKeys la versione digitale dell'edizione standard per PC (Windows) è in super offerta a soli 20,19 euro, con uno sconto del 66% sul prezzo di listino (fissato a 59,49 euro). Il codice che verrà ricevuto via e-mail dopo l'acquisto del titolo potrà essere riscattato attraverso l'applicazione GOG Galaxy 2.0, una piattaforma digitale che offre diverse funzionalità fra cui aggiornamenti automatici, backup di gioco in cloud e diversi achievements da sbloccare in game.

Cyberpunk 2077 è un videogioco action-adventure di genere sparatutto in prima persona sviluppato e pubblicato da CD Projekt RED (software house che ha realizzato anche il famoso The Witcher 3: Wild Hunt) sulle piattaforme Playstation 4, Xbox One, Windows e Stadia. Nel 2020, anno della sua pubblicazione, è stato uno dei giochi più attesi ma anche discussi dall'utenza videoludica. La trama è ambientata nell'anno 2077 e segue le vicende del protagonista, V, che a seconda delle scelte del giocatore deciderà quale percorso di vita intraprendere nella megalopoli americana immaginaria di Night City, dove dilagano conflitti e guerre tra bande per contendersene il dominio.

Per acquistare Cyberpunk 2077 all'incredibile prezzo di 20,19 euro (un risparmio del 66% rispetto al prezzo originale di 59,49 euro) è sufficiente collegarsi al sito web di CDKeys. Il videogioco è disponibile soltanto in formato digitale nella sua versione standard ed è compatibile con tutti i PC con sistema operativo Windows. Il codice digitale ricevuto all'acquisto potrà infine essere riscattato attraverso la piattaforma GOG Galaxy 2.0.