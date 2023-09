Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty: il bundle è in OFFERTA (-22€)

Siamo sempre più vicini al lancio di Phantom Liberty, l’attesissima espansione di Cyberpunk 2077. Ora hai la grande opportunità di acquistare il pacchetto completo in super offerta: 67,99 euro invece di 89,99 euro su Kinguin. Una occasione strepitosa per vivere in pieno Night City.

Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty: cosa include il bundle

Cyberpunk 2077 è un gioco di ruolo d’azione e avventura a mondo aperto che ti catapulta nel cuore di Night City, la città più pericolosa del futuro oscuro. Vestirai i panni di V, un mercenario cyber-potenziato a noleggio, determinato a farsi strada tra i vertici di questa metropoli decadente. La tua leggenda inizia con ogni missione, segreta o esplosiva, che questa città ha da offrire.

Ma c’è di più. Nel corso del gioco, ti unirai al leggendario Johnny Silverhand, interpretato dall’indimenticabile Keanu Reeves. La sua presenza, i suoi consigli e la sua personalità ribelle aggiungono un tocco speciale all’esperienza di gioco. Insieme, esplorerete i segreti di potenti impianti cibernetici e intrighi che cambieranno il destino di Night City per sempre.

E non è finita qui. Con l’acquisto di questo bundle, riceverai anche il DLC Phantom Liberty. Questa nuova avventura thriller di spionaggio aggiunge un livello di profondità e mistero all’esperienza di Cyberpunk 2077. Entra nell’oscura arena dello spionaggio e immergiti in una lotta politica con conseguenze di vasta portata.

Qui, farai la conoscenza dell’agente dormiente Solomon Reed, interpretato dall’iconico Idris Elba. La trama ti catapulterà nel cuore di Dogtown, un distretto governato da una spietata milizia. Il gioco ruota attorno al dispiegarsi di una rete di lealtà spezzate e delle azioni che compirai per sopravvivere in questo ambiente pericoloso.

Questo bundle offre un’esperienza di gioco incredibile, piena di azione, intrighi e decisioni che cambieranno il corso della storia. Approfitta di questa offerta eccezionale e inizia il tuo viaggio nell’universo di Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty. Acquista ora su Kinguin e preparati a esplorare Night City come mai prima d’ora. Non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione di immergerti in un mondo di futuro oscuro e intrighi.

