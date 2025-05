Cybersecurity e AI: minacce sempre più insidiose, perché scegliere un buon Password Manager

L’avvento dell’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche la sicurezza informatica. Negli ultimi anni, infatti, il numero di minacce generate con il supporto di una AI generativa è cresciuto in maniera esponenziale, dando la possibilità ai cybercriminali di sfruttare questi strumenti allo scopo di eludere le protezioni tradizionali. Sebbene i password manager rappresentino la prima linea di difesa per i propri dati personali bisogna fare attenzione: scegliere un’ottima piattaforma per la gestione delle password e soprattutto operare alcune accortezze per evitare guai.

I password manager meno efficaci sono a maggior rischio

Sì, perché anche i password manager sono soggetti ad attacco: specialmente le soluzioni gratuite o economiche, che permettono di risparmiare sul primo momento ma che non sono in grado di garantire la stessa sicurezza di una soluzione premium.

Un rapporto pubblicato recentemente ha svelato che il 25% delle minacce analizzate nel 2024 riguardava i password manager: si capisce facilmente che riuscire ad accedere al database di un password manager significherebbe mettere subito in esposizione molteplici credenziali e account sensibili.

Questo è “merito” dello sviluppo di malware più avanzati, che lavorano per eludere i sistemi di sicurezza e rubare così le informazioni degli utenti senza lasciare traccia. Affidarsi a un password manager è dunque importante, ma l’educazione dell’utente sull’uso corretto di queste piattaforme è altrettanto fondamentale.

Per questo, gli esperti consigliano di affidarsi soltanto a password manager premium dalla comprovata affidabilità, che mettano a disposizione misure di sicurezza aggiuntive come l’autenticazione a più fattori che renda più difficile per i cybercriminali accedere ai dati e che siano dotati di strumenti di sicurezza avanzati con una assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

