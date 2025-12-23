Cybersecurity, il regalo di AVG per Natale: 60% di sconto sui migliori prodotti

Dire che la cybersecurity non va in vacanza è un’ovvietà, e infatti non lo scriviamo. È invece meno ovvio trovare un’offerta con sconto del 60% da parte di uno dei marchi storici della cybersicurezza come AVG: i prodotti in offerta sono AVG Internet Security e AVG Ultimate, con prezzi a partire da 3,33 euro al mese per un anno.

L’offerta in corso, valida per un periodo di tempo limitato, prevede i seguenti prezzi:

3,33 euro al mese invece di 8,33 euro per il prodotto Internet Security (39,99 euro per il primo anno, poi 99,99 euro l’anno al momento del rinnovo)

invece di 8,33 euro per il prodotto Internet Security (39,99 euro per il primo anno, poi 99,99 euro l’anno al momento del rinnovo) 4,67 euro al mese invece di 11,67 euro per il prodotto Ultimate (55,99 euro per il primo anno, poi 139,99 euro l’anno al momento del rinnovo)

Nell’eventualità poi che il servizio non rispetti le proprie aspettative iniziali è sempre possibile richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto. Maggiori informazioni sono consultabili sulla pagina dedicata all’offerta, raggiungibile tramite il bottone posizionato qui sotto.

Protezione avanzata contro siti web fraudolenti, hacker e virus

I prodotti di AVG in offerta garantiscono una protezione antivirus pluripremiata e una protezione granitica dalle truffe online. Fin dall’account Internet Security, AVG propone una tecnologia proattiva basata sull’intelligenza artificiale, la quale monitora in tempo reale la presenza di eventuali virus e malware durante la navigazione sul web.

Un’altra funzionalità di rilievo è la protezione da virus e siti web fraudolenti, indispensabile in questo periodo di acquisti, periodo che si sta estendendo di mese in mese per via delle tante offerte tecnologiche disponibili su questo o quell’altro e-commerce. A questo proposito, gli utenti di Internet Security e Ultimate ricevono un avviso tempestivo nell’eventualità venga rilevato un comportamento sospetto all’interno del computer.

A tutto questo, infine, si aggiunge lo strumento proprietario LinkScanner, che permette agli utenti di evitare l’accesso a siti web fraudolenti grazie alla pre-verifica dei collegamenti: se rileva elementi sospetti, il software provvede a bloccare in automatico l’accesso a quel determinato sito.