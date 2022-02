Cybersecurity: rischi in aumento ma gli esperti scarseggiano

La cybersecurity è un settore che influenzerà sempre di più la nostra vita.

L’escalation di attacchi informatici a partire dal 2020 ha dimostrato come la pandemia ha visto l’accentuarsi di fenomeni come phishing, ransomware e azioni malevoli simili. Secondo recenti ricerche, questo trend non è destinato a fermarsi.

Il 2021 ha dimostrato come il cybercrimine è un’emergenza di portata globale alla quale l’Italia si presenta del tutto impreparata. Secondo quanto affermato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale italiana infatti, mancano ben 100.000 esperti di cybersecurity nel nostro paese.

La mancanza di un sistema scolastico all’altezza pesa dunque come un macigno sui rischi della sicurezza online, anche se aziende e privati stanno investendo sempre più per tutelarsi rispetto a una rete sempre meno sicura.

Cosa può fare un singolo utente, nel suo piccolo, per proteggersi? La miglior scelta resta quella di adottare non solo un buon antivirus, ma una suite completa per la protezione online.

Un trend in crescendo: la Cybersecurity sarà una priorità nazionale (e non solo) nei prossimi anni

In un contesto turbolento come è l’Internet odierno, è necessario adottare una serie di strumenti per prevenire potenziali rischi. Panda Dome Essential 2022, in questo senso, racchiude tutto ciò che serve per rendere sicuri computer Windows, ma anche Mac e sistemi Android.

Oltre al classico antivirus, questa soluzione include un pratico Firewall, coadiuvato da un sistema di protezione in tempo reale avanzato.

Risulta anche apprezzabile la VPN integrata che, attraverso 150 MB al giorno di traffico, può essere attivata prima di determinate azioni online. Che si tratti di acquisti o di operazioni bancarie, una Virtual Private Network può essere la soluzione ideale per proteggere le transazioni.

Non va poi dimenticato anche il sistema di protezione Wi-Fi, che impedisce a qualunque hacker o malintenzionato simile di sfruttare la rete Wi-Fi per accedere ai dati sensibili degli utenti.

A rendere Panda Dome Essential 2022 molto interessante poi, vi è un prezzo ridotto. L’intera suite infatti, è ora disponibile con il 50% di sconto: ciò significa che è possibile proteggere un dispositivo per 12 mesi a solamente 17,49 euro.

