CZ (Binance): Bitcoin è morto, lunga vita a Bitcoin

Assestatosi a una quotazione di circa 20.500 dollari, dopo un ennesimo tonfo fatto registrare nel fine settimana, Bitcoin sembra ancora faticare a ottenere il supporto necessario per recuperare il terreno perduto da un mese e mezzo a questa parte. C’è chi però continua a perseverare, prospettando una crescita dietro l’angolo, un rimbalzo con ripartenza verso nuove vette. Tra i sostenitori di questa teoria c’è CZ. Non uno qualunque, ma il fondatore, CEO e volto rappresentativo dell’exchange Binance, il più importante al mondo per volume di transazioni gestite.

Il suo parere è noto da tempo, così come la volontà di continuare a spingere l’adozione della criptovaluta, in modo da garantirne la sostenibilità sia per gli investitori sia all’intero ecosistema. A ribadire il concetto è un post condiviso oggi su Twitter, che proponiamo e riportiamo di seguito in forma tradotta.

Historically speaking, if you bought #bitcoin every time there is a "bitcoin is dead" headlines, you would have done well.

Logic: when they lose hope, that's when the bottom is in.

NFA. NOT recommending this or any strategy for the future. https://t.co/GMAS446FVI

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 19, 2022