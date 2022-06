Binance va contro corrente: annunciate nuove assunzioni

Coinbase ha da poco licenziato 1.100 dipendenti in luogo al pesante inverno che il mercato crittografico sta affrontando. Anche Gemini ha fatto qualcosa di simile bloccando il reclutamento di nuove forze lavoro. Invece, Binance ha annunciato di voler fare esattamente il contrario.

Approfittando di questo mercato ascendente nel mondo delle criptovalute, Changpeng CZ Zhao, CEO di Binance, ha fatto sapere che la società è pronta per procedere con nuove assunzioni. Si tratta di una scelta controcorrente che sembrerebbe quasi insensata per i più.

Nondimeno, le motivazioni esposte da CZ non fanno una piega. Infatti, è proprio questo il momento per trovare e far propri talenti importanti che organizzino i lavori a progetti che saranno pronti quando tutto tornerà alla normalità:

Non è la prima volta che attraversiamo un inverno crittografico. Se fossimo in un inverno crittografico, sarebbe il mio terzo e il secondo di Binance. Quindi non è la prima volta che ci troviamo davanti a questo.

Some climbing ahead. Not the first time, won’t be the last. We will get there. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 13, 2022

La solidità di questo exchange è uno dei motivi per cui molti investitori lo hanno scelto. Aprire un conto su Binance significa accedere non solo a una lista completa e soddisfacente di criptovalute disponibili all’acquisto, ma anche a una serie di opzioni e funzionalità complete ed efficienti.

Binance vuole approfittare di questo inverno crittografico

Non ci sono dubbi sul fatto che CZ non sia preoccupato di ciò che le criptovalute stanno affrontando in questi mesi. Il recente crollo di Bitcoin, così come la situazione di molti altri asset digitali, è un film già visto, utilizzando un’affermazione che ne può sintetizzare il pensiero.

Changpeng CZ Zhao ha difatti annunciato che Binance è pronto a reclutare nuova forza lavoro e quindi personale valido per poter incrementare le potenzialità dell’azienda. L’obiettivo è quello di offrire soluzioni competitive sfruttando i momenti migliori, anche se all’apparenza sembrano essere i peggiori:

In questo momento è molto meglio assumere. Durante i mercati rialzisti, ognuno sta avviando i propri progetti e tutti vengono pagati un compenso ridicolo. Ora i mercati sono più equilibrati, quindi i migliori talenti sono disponibili e vogliamo assumerli.

Non è nemmeno mancata una frecciatina a Coinbase e alle sue politiche aziendali. Infatti, terminando il suo breve commento riguardo al futuro di Binance e ai progetti della società in termini di reclutamento e nuove assunzioni, CZ ha detto:

Binance è sempre stato molto frugale in fatto di grandi spese, non abbiamo sponsorizzato il Super Bowl, non abbiamo acquistato i diritti dello stadio.

Aprire un conto su questo exchange è facile, veloce e gratuito. Lo scambio crittografico Binance offre tantissime soluzioni per l’investimento. Non solo sono disponibili criptovalute e asset digitali, ma anche NFT e Fan Token. Perciò la piattaforma è tra le più apprezzate al mondo e registra il maggior volume di transazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.