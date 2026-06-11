Buono Amazon da 150 euro aprendo il conto online di Banca Mediolanum (ultimi giorni)

La promozione che offre un Buono Amazon da 150 euro aprendo SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, scade venerdì 12 giugno. Per beneficiare del buono regalo è sufficiente aprire un nuovo conto entro questa data, richiedere la carta di debito associata, effettuare un movimento di qualsiasi importo e accreditare lo stipendio entro il 30 ottobre.

Ricordiamo che SelfyConto è a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per le persone che non hanno ancora compiuto 30 anni. Include poi diversi altri vantaggi, tra cui i bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni, i prelievi in area Ue gratuiti e la carta di debito digitale sempre a costo zero.

Al termine del primo anno il canone di mantenimento del conto passa a 3,75 euro al mese. Volendo, però, c’è la possibilità di azzerarlo in due differenti modi: da una parte tramite l’accredito dello stipendio o della pensione, dall’altra effettuando una spesa mensile di importo pari ad almeno 500 euro.

La carta di debito associata al conto online in questione è la Mediolanum Card. Disponibile sia in formato fisico che digitale, appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard, di conseguenza può essere utilizzata ovunque in Italia e all’estero senza preoccupazioni, dal momento che presenta uno dei circuiti di pagamento più accettati in tutto il mondo.

Se si sceglie la Mediolanum Card fisica, il canone del primo anno è gratuito, poi passa a 10 euro l’anno. Al contrario, se si opta per mantenere la Mediolanum Card digitale, disponibile da subito direttamente dall’app di Banca Mediolanum, non si avranno costi aggiuntivi.

La richiesta del conto corrente SelfyConto può essere effettuata tramite la pagina dedicata del sito ufficiale Banca Mediolanum. Tutto quello che occorre è un indirizzo e-mail personale, il proprio numero di telefono e un documento di riconoscimento valido.