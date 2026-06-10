 Carta di credito a canone zero e acquisti senza interessi fino a 55 giorni con TF Bank
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Carta di credito a canone zero e acquisti senza interessi fino a 55 giorni con TF Bank

La scelta ideale per chi effettua numerose spese con la propria carta e non vuole saldare da subito l'importo.
Carta di credito a canone zero e acquisti senza interessi fino a 55 giorni con TF Bank
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La scelta ideale per chi effettua numerose spese con la propria carta e non vuole saldare da subito l'importo.
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Una carta di credito a canone zero e che permette di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni: è quanto offre la banca online svedese TF Bank con la sua TF Mastercard Gold. E se trovare una carta di credito senza commissioni è di per sé già un’impresa, poter contare anche su spese senza pensieri per quasi due mesi diventa qualcosa di più unico che raro.

A ciò poi si aggiungono ulteriori vantaggi, su tutti l’assicurazione di viaggio inclusa gratuitamente e l’assenza di commissioni legate al cambio valuta, elemento che può tornare utile soprattutto a chi ha l’abitudine di viaggiare all’estero, al di fuori dell’Unione europea, in quesi Paesi quindi dove la moneta è diversa dall’euro.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

carta di credito tf bank

Saldo a rate o in un’unica soluzione

Tornando alla questione pagamenti, al termine dei primi 55 giorni i titolari della TF Mastercard Gold possono scegliere se pagare il saldo in un’unica soluzione oppure a rate. La prima opzione consente loro di non ricevere interessi sull’importo da saldare, l’alternativa invece prevede il pagamento di una commissione pari al 3% del saldo (l’importo minimo è identificato in 30 euro).

La possibilità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni è concessa su tutti gli acquisti, come riporta per chiarezza la nota ufficiale del sito. Inoltre non vi sono nemmeno costi legati all’utilizzo della carta di credito all’estero, al contrario di quanto accade abitualmente con le carte emesse da altre banche o istituti di pagamento.

Detto questo, per ottenere la carta di TF Bank occorre collegarsi alla pagina dedicata raggiungibile tramite il bottone qui in basso, cliccare su “Iscriviti subito in 3 minuti” e compilare il form messo a disposizione dalla banca svedese ai suoi potenziali clienti. La procedura di richiesta dura meno di tre minuti, con tempi celeri anche per la risposta della banca.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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Pubblicato il 10 giu 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
10 giu 2026
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