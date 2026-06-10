Blocca il prezzo di Luce e Gas fino a 10 anni con NeN

Blocca il prezzo di Luce e Gas fino a 10 anni con 12 bollette uguali ogni anno, conguaglio incluso, basate sui tuoi consumi! Cosa stai aspettando? Passa ora a NeN e scopri tutti i vantaggi che ha da offrirti questo fornitore di energia. Si tratta di un’opportunità unica che rivoluziona il modo di vivere le bollette.

Potrai dire basta alle bollette sempre diverse ogni mese. Infatti, il metodo normale è pagare in base ai tuoi consumi, ma non sai mai quanto pagherai il mese successivo. Con NeN invece questo non succede. Grazie a uno studio approfondito sulle tue abitudini, in base ai consumi precedenti, viene stabilita una rata mensile che li spalmi su tutto un anno. Alla fine dei 12 mesi il conguaglio indicherà se hai consumato di più o di meno.

Le tariffe Luce e Gas di NeN

Ovviamente, anche NeN, come tutti i provider, ti propone un prezzo bloccato per Luce e Gas fino a 10 anni. Dai un’occhiata alle tariffe disponibili e scegli quella che fa al caso tuo.

Scegli Luce | Due se vuoi bloccare il prezzo della luce per 2 anni! Il costo della materia prima al momento è di 0,129 €/kWh con quota fissa di 96,00 €/anno.

Scegli Luce | Dieci se vuoi bloccare il prezzo della luce per 10 anni! Il costo della materia prima al momento è di 0,119 €/kWh con quota fissa di 72,00 €/anno.

Scegli Gas | Due se vuoi bloccare il prezzo del gas per 2 anni! Il costo della materia prima al momento è di 0,460 €/Smc con quota fissa di 108,00 €/anno.

Una volta scelta l’offerta che fa per te, NeN blocca il prezzo per 2 anni, mentre nel caso della luce anche per ben 10 anni. Successivamente, l’operatore divide per 12 quello che spenderesti in un anno in base allo storico dei tuoi consumi e all’offerta in corso relativa al prezzo della materia prima. Questa cifra ti verrà fatturata una volta al mese per 12 mesi. Alla fine vengono rifatti i conti sulla base dei consumi effettivi e non previsti e del prezzo della materia prima.