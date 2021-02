D-Link DVA-5593, router con porta SFP in sconto

Grazie alla famosa delibera AGCOM (modem libero), gli utenti italiani possono finalmente scegliere il router preferito, evitando di pagare quello degli operatori telefonici. Uno dei migliori è il D-Link DVA-5593 che supporta le connessioni FTTC, ma anche quelle FTTH. È infatti presente la porta per il modulo SFP. Amazon propone il dispositivo al prezzo di 119,99 euro.

D-Link DVA-5593 con lo sconto del 33%

Il D-Link DVA-5593 può essere posizionato in orizzontale o in verticale con il supporto in dotazione. Lungo la parte frontale ci sono sei LED di stato, i pulsanti per attivare/disattivare WiFi e WPS, due porte USB 3.0. Sul retro ci sono invece la porta DSL, due porte VoIP, quattro Gigabit LAN, una Gigabit WAN, i pulsanti di reset e accensione, il connettore di alimentazione e la porta per il modulo SFP, al quale si collega il cavo ottico.

Il router supporta connessioni WiFi 802.11ac (2,4 e 5 GHz) con velocità massima di 2.200 Mbps, gli standard ADSL/ADSL2, VDSL/VDSL2 (profili 8a, 12a, 12b, 17a e 35b), oltre alla FTTH tramite modulo SFP. Alle porte USB è possibile collegare un dongle 4G oppure una pen drive per il file sharing.

La procedura guidata e l’interfaccia in italiano semplificano la configurazione e la gestione del router. Il D-Link DVA-5593 può essere acquistato su Amazon al prezzo di 119,99 euro, invece di 179,90 euro (sconto del 33%).