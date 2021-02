Router D-Link MU-MIMO scontato di oltre 50 euro

Se siete alla ricerca di un buon router per casa o ufficio, Amazon oggi propone un’offerta veramente eccezionale su un prodotto di D-Link. Stiamo parlando del D-Link Exo DIR-878, un router piuttosto essenziale, ma che svolge egregiamente il compito per cui è stato concepito.

Router D-Link Exo DIR-878: caratteristiche tecniche

Innanzitutto parliamo delle connessioni wireless, aspetto fondamentale per questa categoria di prodotti. Il D-Link Exo utilizza un sistema dual band con flussi dati 3×3. Questo corrisponde a maggiori velocità di trasferimento che, sulle due bande combinate, arrivano a ben 1900Mbps. Con la giusta rete quindi non ci saranno problemi a fruire dei contenuti in streaming, dai film ai videogiochi, senza alcun buffering ad interrompere la nostra attività. Naturalmente il dispositivo è perfetto anche per chi, giocando online, necessita di latenze quanto più basse è possibile. Molto interessante è il sistema di gestione intelligente delle due bande, che connette i terminali a quella migliore automaticamente, senza che sia l’utente a passare ogni volta dall’una all’altra.

Se si cerca però la massima velocità e stabilità della rete, allora l’unica alternativa è il cavo. Il router infatti permette di collegare fino a 4 dispositivi contemporaneamente via cavo attraverso le porte RJ45 Gigabit LAN. Non manca il supporto alla tecnologia MU-MIMO che grazie ad una gestione intelligente della banda, permette di avere sempre una connessione efficiente in base alla richiesta dei dispositivi connessi. A gestire il tutto ci pensa il potente processore dual-core.

Grazie all’offerta di oggi Amazon permette di risparmiare ben 55 euro rispetto al prezzo di listino, fissando il router di D-Link a soli 94,90 euro.