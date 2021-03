D-Link: le migliori videocamere di sicurezza in offerta

Siete alla ricerca di una videocamera di sicurezza di ottima qualità? Oggi, grazie alle Promozioni di Primavere di Amazon, ve ne proponiamo ben quattro della nota azienda D-Link che hanno sconti che vanno dal 22 al 44% di sconto. Vediamo insieme di quali prodotti si tratta.

D-Link DCS-8300LH

La telecamera Wi-Fi HD 137° consente di tenere sotto controllo ciò che conta di più, di notte come di giorno, mentre si è in casa oppure lontani. La visione notturna integrata, unita alla rilevazione di movimento e di suoni, vi avvisa immediatamente se succede qualcosa di inatteso. È possibile registrare video di qualità tramite scheda Micro SD e gazie alla funzione digitale è possibile zoomare a 4x pizzicando lo schermo. Attraverso l’audio a due vie potrete parlare ai vostri familiari usando il microfono integrato e l’altoparlante e allo stesso tempo guardarli sullo schermo. Se non potete registrare su Micro SD allora potete anche registrare gratuitamente su Cloud con la nuova app mydlink. Si integra facilmente con Amazon Echo o con l’Assistente Google per un controllo totalmente vocale. Tutto questo può essere vostro a 59,90 euro invece dei consueti 79 euro.

D-Link DCS-8525LH

La videocamera mydlink wireless motorizzata Full HD DCS-8525LH è una soluzione di monitoring versatile per la casa o il piccolo ufficio. Grazie alla funzione Pan/Tilt con movimenti motorizzati, è possibile monitorare un’intera stanza a prescindere dalla posizione in cui viene collocata, perché ha un raggio d’azione pari a 340 gradi. L’obiettivo riprende immagini in Full HD e può essere ruotato da remoto da smartphone e tablet tramite l’app gratuita mydlink, disponibile per iOS, Android e Windows Phone. Registra gratuitamente su Cloud con la nuova app mydlink. Si integra facilmente con Amazon Echo o con l’Assistente Google per un controllo totalmente vocale. Questo può essere vostro a soli 89,90 euro invece dei consueti 149,99 euro.

D-Link DCS-8526LH

La videocamera Wi-Fi Pan & Tilt Full HD mydlink offre una gamma di funzioni che ti aiutano a monitorare efficacemente grandi aree della casa o del piccolo ufficio. Tieni traccia e monitora con facilità i tuoi bambini, genitori anziani o animali domestici, anche mentre si muovono nella stanza. Con la visione notturna integrata, puoi monitorare e registrare, anche nel buio più completo. Il rilevamento del movimento e delle persone ti avvisa istantaneamente quando accade qualcosa di inaspettato, dandoti maggiore tranquillità. Registra video in Full HD 1080p a 30 fotogrammi al secondo per catturare anche piccoli dettagli e godere di un’esperienza di visualizzazione senza interruzioni. Tutto ciò può essere vostro a soli 99,90 euro invece dei consueti 174,90 euro.

D-Link DCS-8010LH

La Telecamera Wi-Fi HD 120° consente di tenere sotto controllo ciò che conta di più, di notte come di giorno, mentre si è in casa oppure lontani. Per mantenere la tua serenità, la visione notturna integrata, unita alla rilevazione di movimento e di suoni, ti avvisa immediatamente se succede qualcosa di inatteso. Versatile visione attraverso la videocamera di sicurezza per la casa con angolo di visualizzazione di 120 gradi Zoom digitale 4x pizzicando lo schermo. Si integra facilmente con Amazon Echo o con l’Assistente Google per un controllo totalmente vocale. Questa videocamera di sicurezza può essere vostra a soli 49,90 euro invece di 63,98 euro.