D-Link: videocamera di sorveglianza HD scontata del 73%

Siete alla ricerca di una videocamera di sicurezza di ottima qualità? Oggi, grazie alle offerte di Amazon, ve ne proponiamo una incredibile della nota azienda D-Link. Si tratta della D-Link DCS-8515LH che oggi passa dai 139,99 euro di listino a soli 36,83 euro con uno sconto assurdo del 73%.

D-Link DCS-8515LH: una sorveglianza di alto livello a un prezzo davvero piccolo

Questa telecamera Wi-Fi HD Mini consente di tenere sotto controllo ciò che conta di più, di notte come di giorno, mentre si è in casa oppure lontani. Per mantenere la vostra serenità, la visione notturna integrata, unita alla rilevazione di movimento e di suoni, vi avvisa immediatamente se succede qualcosa di inatteso. Inoltre questo modello di telecamera è dotata di intelligenza artificiale e cioè è in grado di distingue le persone in movimento da altri oggetti e di inviare avvisi di conseguenza.

Il sensore HD e la funzione di Pan & Tilt motorizzata offrono la visione chiara di un’intera stanza, davanti e dietro. Lo streaming video ad alta definizione a 720p cattura anche i più piccoli dettagli e offre un’esperienza visiva più fluida. Tutto può essere registrato e salvato su cloud con un abbonamento gratuito o premium all’applicazione Mydlink. Il tutto può anche essere gestito tramite Google Home, Amazon Alexa e le ricette IFTTT. Infine è presente una modalità Privacy sulla videocamera: basta attivarla tramite l’app mydlink e l’obiettivo si copre completamente, offrendovi il massimo controllo sulla vostra privacy ogni volta che ne avete bisogno.

Insomma, questo dispositivo dalle dimensioni molto compatte e dalle funzioni di alto livello può essere vostro, grazie ad Amazon, all’esclusivo prezzo di soli 36,83 euro con un risparmio di oltre 100 euro sul prezzo di listino.

