D-Link: videocamera ed extender, ma prezzo dimezzato

In un solo dispositivo, due diverse funzionalità: una videocamera di sicurezza motorizzata ed un extender per la rete Wifi. L'idea è particolarmente intelligente, poiché consente di portare la rete mesh di casa o d'ufficio verso la periferia ed al tempo stesso di sfruttare i ponti relativi per mettere in moto un capillare network di videosorveglianza. Un prospetto non solo intelligente, ma anche conveniente (per poche ore ancora): una offerta lampo, infatti, porta in vetrina quello che è un prodotto che interessa giocoforza a molti.

D-Link DCS-5020

Tutto ciò è possibile grazie al prezzo – pressoché dimezzato per alcune ore – relativo all'offerta con cui Amazon accompagna la videocamera D-Link DCS-5020L: solo 79,90 euro per creare qualcosa in grado di garantire rete e monitoraggio in ogni angolo del proprio ambiente.

Non solo si tratta di un dispositivo a prezzo praticamente dimezzato, ma si tratta di un device con utilità praticamente raddoppiata. Non solo la rete consente la videosorveglianza, infatti, ma l'antenna funge da extender per ampliare la portata del segnale ed allargare così la “bolla” di connettività disponibile. Con lo stesso prezzo, insomma, si possono avere telecamera motorizzata ed extender Wifi, tutto in uno.

Con lo sconto del 43% ed un prezzo di soli 79,90 euro, è questa la miglior occasione degli ultimi mesi per l'acquisto di una D-Link DCS-5020: con 2-3 unità di questo tipo si ha a disposizione un sistema completo di sorveglianza e il Wifi non sarà più un problema, due problemi che di solito trovano soluzione soltanto con investimenti ben più ampi e, giocoforza, ridondanti.