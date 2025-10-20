Da Irama ad Angelina Mango: le ultime novità su Apple Music

Apple Music rinnova continuamente il proprio catalogo che include oltre 100 milioni di brani con ultime importanti uscite anche dal panorama italiano. Come accaduto nel caso di Irama ed Angelina Mango, che sono stati selezionati tra le playlist di punta grazie ai loro nuovi album, “Antologia della Vita e della Morte” e il sorprendente “Caramé” della vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Hai la possibilità di ascoltarli per intero con la qualità dell’audio spaziale attivando la prova gratuita di un mese di Apple Music.

Come puoi vedere dall’immagine qui sopra, i due album sono tra le novità principali proposte da Apple Music non appena lanci la schermata. Avrai quindi la possibilità di saggiare in prima persona i nuovi brani di due icone pop contemporanee, specie per il ritorno sorprendente di Angelina Mango, che ha lanciato il nuovo album a sorpresa lo scorso 16 ottobre.

Per il resto, c’è un immenso catalogo da oltre 100 milioni di brani con musica di ogni genere, playlist con le hit del momento e tematiche e anche i podcast più popolari. Tra le funzioni a disposizione di Apple Music spicca senza dubbio Sing, con la quale puoi improvvisare una sorta di karaoke con testo che scorre e la possibilità di regolare la voce originale per divertirti con gli amici.

La prova gratuita di un mese è valida per tutti i nuovi iscritti: poi sarai libero di disdire il rinnovo senza costi aggiuntivi o di scegliere il piano che più fa per te.

