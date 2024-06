Da ora sarà più facile installare Fedora sui iMac e Macbook

Da poco, l’ente che amministra Fedora ha deciso di includere all’interno dei suoi pacchetti un’eccezione per quanto riguarda i codici binari macOS, in modo da facilitare notevolmente l’installazione del suo sistema operativo sui computer Apple, quali iMac e Macbook.

Fedora da ora più facile da installare sui computer Apple

Fedora è un sistema operativo GNU/Linux sponsorizzato da Red Hat e curato da un’ente dedicato. Attraverso il progetto Asahi Remix, è possibile installarlo anche in dispositivi come i computer Apple tramite Asahi installer. Si tratta di un’utilità divisa in due segmenti: un modulo realizzato in codice Python che si occupa dell’estrazione e del corretto posizionamento del firmware e uno strumento che facilita l’installazione su macOS.

Per diversi vincoli tecnici, tuttavia, lo strumento richiede file binari Python e libffi precompilati e disponibili all’esterno dell’ecosistema Fedora. Per ovviare a ciò, e rendere così notevolmente più semplice l’installazione del sistema sui computer Apple, l’ente FESCo (Fedora Engineering Steering Committee) che amministra il progetto, ha deciso di accogliere una petizione per inserire un’eccezione ai codici binari interessati all’interno del pacchetto repository del sistema.

Questi includono nello specifico python-3.9.6-macos11.pkg e libffi-3.4.6-macos.tar.gz, i quali soddisfano entrambi i requisiti per quanto riguarda l’affidabilità e la licenza open source. L’ente ha optato per includere i codici binari in Fedora in modo da poter caricare il programma di installazione direttamente su macOS.

Ciò renderà la vita semplice ai possessori di iMac e Macbook che vogliono installare la distribuzione Linux, aumentando così il bacino di utenza e il numero di persone che vogliono poter accedere al software libero.

È possibile visualizzare tutti i dettagli sulla decisione in una pagina dedicata.

