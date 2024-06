Wine 9.10 migliora stabilità e supporto alle alte risoluzioni

Wine, il noto ambiente di emulazione per le distribuzioni Linux, con cui è possibile riuscire far girare software per Windows come giochi e programmi, si è appena aggiornato alla versione 9.10, con diverse migliorie per quanto riguarda la visualizzazione sui monitor ad alta risoluzione, ma anche le librerie, componenti di compilazione e altro ancora.

Wine 9.10: i cambiamenti della nuova versione

Tra i cambiamenti di Wine 9.10 ci sono delle novità incentrate nel miglioramento dell’esperienza utente e delle prestazioni. Viene aggiornato il componente vkd3d, responsabile della traduzione delle librerie grafiche Direct3D in Vulkan, che ora passa alla versione 1.12.

L’aggiornamento apporta migliorie significative per quanto riguarda il supporto alla cosiddetta DPI awareness: ciò consentirà di visualizzare correttamente le immagini sui monitor a diverse risoluzioni, anche con le più alte.

Altre novità di Wine 9.10 riguardano gli sviluppatori, che possono ora beneficiare di un miglior supporto per le librerie C++ RTTI (Run-Time Type Information) sulle piattaforme ARM. Sono anche state rimosse funzionalità ormai obsolete su WineD3D, al fine di garantire un componente più leggero e performante. WineD3D è un componente interno che si occupa di implementare le funzionalità Direct3D all’interno dell’ambiente, al fine di garantire la corretta esecuzione dei giochi che ne fanno uso.

Non mancano correzioni relative a bug segnalati dai membri della comunità, le quali hanno interessato le versioni precedenti, migliorando stabilità e affidabilità generale dell’intero codice sorgente dell’ambiente virtuale.

Come per la maggior parte del software open source Linux, Wine 9.10 è già disponibile e può essere scaricato gratuitamente da Github.

