Gnome 46.2 migliora le prestazioni e risolve alcuni bug

Gnome, l’ambiente desktop utilizzato in molte distribuzioni Linux e preferito da molti utenti, si aggiorna da poco alla versione 46.2, il secondo aggiornamento minore dopo il rilascio della versione 46. In questa edizione, vengono infatti corretti alcuni bug e ottimizzate ulteriormente le prestazioni, con alcune migliorie per quanto riguarda notifiche, blocco schermo e altri componenti.

Gnome 46.2: le novità del secondo aggiornamento

Gnome 46.2 apporta diversi miglioramenti alla UI, andando a correggere varie problematiche di visualizzazione di alcuni elementi, come le notifiche mostrate nella schermata di blocco, la dimensione dei caratteri del calendario e dell’OSD quando viene cambiata area di lavoro, oltre che quella dei messaggi di servizio nella schermata d’accesso. Adesso, se viene utilizzato un formato orario di 12 ore, l’ora segnata viene centrata nel blocco schermo. Altre modifiche riguardano il miglioramento della gestione dei certificati TLS non validi nel gestore del portale, insieme ad altre correzioni per quanto riguarda alcuni driver KMS, la possibilità di richiedere nuovamente la password nei dispositivi TCRYPT e altro.

Viene anche aggiornato il file manager Nautilus, con una serie di correzioni sulla definizione errata delle date, oltre che sulle proprietà dei file audio/video e la barra laterale che veniva nascosta, senza poter essere più richiamata. Sono anche state migliorate le prestazioni per quanto riguarda la ricerca, nonché corretto l’ordine della griglia.

Gnome 46.2 apporta anche diversi cambiamenti alle impostazioni, vale a dire Control Center, con modifiche all’elenco delle connessioni VPN che viene ora visualizzato in ordine alfabetico, migliorando l’accessibilità ad alcuni elementi come i pulsanti “copia” e i pannelli “Accessibilità, Tastiera, Suono e Utenti”. Risolto inoltre un problema che causava l’arresto anomalo del display, se veniva chiuso il portatile.

Altre modifiche riguardano l’app Maps, che corregge alcuni difetti di usabilità, il remote desktop ora aggiornato alla versione 46.2, dove oltre alle prestazioni viene risolta un’importante vulnerabilità di sicurezza che abbiamo già trattato in un articolo precedente. Viene anche aggiornata la schermata d’accesso GDM (GNOME Display Manager), in modo da implementare il supporto alla sospensione S0ix quando viene utilizzato hardware Nvidia con il nuovo gestore Wayland.

La nuova versione è già in fase di rilascio nei repository delle distribuzioni stabili più popolari come Fedora Linux 40, Arch Linux, Debian e openSUSE Tumbleweed.