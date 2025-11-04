Da Tiziano Ferro a Caparezza: tutte le ultime uscite su Amazon Music (provalo gratis)

Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni: torna la promozione che ti permette di ascoltare oltre 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie, comprese tutte le ultime uscite musicali, oltre a podcast e audiolibri.

Tutta la musica che vuoi, senza limiti

Un intero mese di musica illimitata, senza costi. È questa l’offerta Amazon Music Unlimited, riservata agli utenti che provano la piattaforma musicale per la prima volta. L’abbonamento, una volta terminato il periodo di prova, si rinnoverà automaticamente a 10,99 euro al mese, ma può essere annullato in qualsiasi momento.

Amazon Music Unlimited mette a disposizione un catalogo di oltre 100 milioni di brani che puoi ascoltare in qualsiasi momento, anche offline e soprattutto senza pubblicità. Non solo musica: la piattaforma ospita anche tutti i podcast più popolari e oltre 350 mila audiolibri. Puoi sceglierne uno al mese, da ascoltare incluso nell’abbonamento.

Non mancano tutte le ultime novità musicali del momento, come ad esempio “La bella confusione” di Charlie Charles, “SONO UN GRANDE” di Tiziano Ferro, “MA IO SONO FUOCO” di Annalisa e “Orbit Orbit” di Caparezza. Playlist curate da esperti e stazioni personalizzati ti faranno scoprire nuovi artisti e generi ogni giorno. Dal punto di vista della qualità, Amazon Music integra audio spaziale, brani in alta definizione e Ultra HD, tecnologie Dolby Atmos e 360 Reality Audio.

Goditi un’esperienza musicale completa e senza limiti: prova Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni. L’abbonamento si rinnova a 10,99 euro mensili, ma puoi sempre disattivarlo in qualsiasi momento.