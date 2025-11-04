 Da Tiziano Ferro a Caparezza: tutte le ultime uscite su Amazon Music (provalo gratis)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Da Tiziano Ferro a Caparezza: tutte le ultime uscite su Amazon Music (provalo gratis)

Ascolta tutta la musica che vuoi, gratis per 30 giorni con Amazon Music Unlimited. Più di 100 milioni di brani e tutte le ultime uscite musicali.
Da Tiziano Ferro a Caparezza: tutte le ultime uscite su Amazon Music (provalo gratis)
Musica
Ascolta tutta la musica che vuoi, gratis per 30 giorni con Amazon Music Unlimited. Più di 100 milioni di brani e tutte le ultime uscite musicali.

Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni: torna la promozione che ti permette di ascoltare oltre 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie, comprese tutte le ultime uscite musicali, oltre a podcast e audiolibri.

Prova Amazon Music Unlimited gratis

Tutta la musica che vuoi, senza limiti

Un intero mese di musica illimitata, senza costi. È questa l’offerta Amazon Music Unlimited, riservata agli utenti che provano la piattaforma musicale per la prima volta. L’abbonamento, una volta terminato il periodo di prova, si rinnoverà automaticamente a 10,99 euro al mese, ma può essere annullato in qualsiasi momento.

Amazon Music Unlimited mette a disposizione un catalogo di oltre 100 milioni di brani che puoi ascoltare in qualsiasi momento, anche offline e soprattutto senza pubblicità. Non solo musica: la piattaforma ospita anche tutti i podcast più popolari e oltre 350 mila audiolibri. Puoi sceglierne uno al mese, da ascoltare incluso nell’abbonamento.

Ascolta le ultime uscite su Amazon Music

Non mancano tutte le ultime novità musicali del momento, come ad esempio “La bella confusione” di Charlie Charles, “SONO UN GRANDE” di Tiziano Ferro, “MA IO SONO FUOCO” di Annalisa e “Orbit Orbit” di Caparezza. Playlist curate da esperti e stazioni personalizzati ti faranno scoprire nuovi artisti e generi ogni giorno. Dal punto di vista della qualità, Amazon Music integra audio spaziale, brani in alta definizione e Ultra HD, tecnologie Dolby Atmos e 360 Reality Audio.

Goditi un’esperienza musicale completa e senza limiti: prova Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni. L’abbonamento si rinnova a 10,99 euro mensili, ma puoi sempre disattivarlo in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Amazon Music Unlimited: musica in qualità Ultra HD inclusa nel prezzo

Amazon Music Unlimited: musica in qualità Ultra HD inclusa nel prezzo
Perché Apple Music non è solo streaming: prova gratis un'esperienza tutta nuova

Perché Apple Music non è solo streaming: prova gratis un'esperienza tutta nuova
Amazon Music Unlimited, l'offerta del momento: 3 mesi a 3,74€/mese

Amazon Music Unlimited, l'offerta del momento: 3 mesi a 3,74€/mese
Apple Music è gratis per un mese: ascolta le ultime uscite e tutto il catalogo

Apple Music è gratis per un mese: ascolta le ultime uscite e tutto il catalogo
Amazon Music Unlimited: musica in qualità Ultra HD inclusa nel prezzo

Amazon Music Unlimited: musica in qualità Ultra HD inclusa nel prezzo
Perché Apple Music non è solo streaming: prova gratis un'esperienza tutta nuova

Perché Apple Music non è solo streaming: prova gratis un'esperienza tutta nuova
Amazon Music Unlimited, l'offerta del momento: 3 mesi a 3,74€/mese

Amazon Music Unlimited, l'offerta del momento: 3 mesi a 3,74€/mese
Apple Music è gratis per un mese: ascolta le ultime uscite e tutto il catalogo

Apple Music è gratis per un mese: ascolta le ultime uscite e tutto il catalogo
Eleonora Busi
Pubblicato il
4 nov 2025
Link copiato negli appunti