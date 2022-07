Dark web: come capire se ci sono anche i tuoi dati

Tutti abbiamo sentito parlare, almeno una volta, del dark web. Nell’immaginario collettivo è quel luogo segreto di Internet dove hacker e utenti pericolosi vendono armi, sostanze e attività illegali o si scambiano i malware più pericolosi. In realtà la criminalità è soltanto una parte dell’immensa rete del dark web, che insieme a Tor (il browser speciale che permette di accedervi) è nato come uno dei primi strumenti degli attivisti nei Paesi con regimi autoritari e fortemente censurati. Negli anni, grazie alla sua struttura composta da diversi livelli di crittografia, è diventato un covo della cyber criminalità. Quindi se navighiamo nel World Wide Web “normale” i rischi sono nulli? La risposta, purtroppo, è negativa: tantissimi hacker utilizzano la rete per acquisire informazioni personali illegalmente per poi rivenderle nei forum specializzati del dark web in forma anonima.

Come evitare che le proprie informazioni finiscano nel dark web

Per proteggere la propria identità digitale, gli utenti possono seguire delle semplici regole di navigazione e affidarsi a strumenti pensati appositamente per tenere sotto controllo la fuoriuscita di dati, in modo tale da agire per tempo nel caso di violazioni. Il primo suggerimento è quello di utilizzare password diversificate e sicure: evitare nomignoli, date di nascita, personaggi famosi, semplici sequenze di numeri o comunque informazioni facilmente identificabili. È meglio scegliere password lunghe e complesse, con numeri, simboli e lettere maiuscole e minuscole.

Inoltre, fai attenzione ai siti web che visiti. Assicurati sempre che la connessione sia protetta con protocollo HTTPS e che il certificato di sicurezza sia valido. Alcuni browser, in caso di potenziali rischi, potrebbero limitare l’accesso. Evita inoltre di condividere le tue informazioni personali sul web, ma soprattutto attenzione alle e-mail di phishing: si tratta di messaggi-truffa il cui scopo è quello di carpire i tuoi dati sensibili. Non dare mai la tua password a nessuno, né i numeri della carta di credito, a meno che si tratti di siti web e-commerce certificati (come Amazon o eBay).

Un tool per monitorare il dark web

Il terzo e ultimo consiglio è di affidarti a strumenti che possano aiutarti a proteggerti online. Tra i tanti del web, uno dei migliori è senza dubbio Norton 360 che offre una serie di tool per la sicurezza in rete. Uno di questi è Dark Web Monitoring: questo interessante strumento cerca continuamente le tue informazioni personali nel dark web e nei forum privati e ti invia una notifica se le trova. Puoi aggiungere indirizzi e-mail, numeri di carte di credito e altre informazioni da monitorare come numeri di polizze assicurative o numeri di telefono. Se Dark Web Monitoring rileva una (o più) queste informazioni esposte nel dark web, riceverai immediatamente una notifica informativa con tutti i consigli per contribuire a proteggerle.

Inoltre, Norton 360 mette a disposizione anche un’ottima VPN con crittografia avanzata, che ti permetterà di navigare in totale sicurezza e soprattutto anonimamente nel web senza che i tuoi dati personali siano messi a rischio, e un comodo password manager per conservare e ricordare tutte le chiavi di accesso in un solo clic. Tutte queste funzioni sono incluse nel piano Norton 360 Deluxe, il più amato dagli utenti per la sua protezione completa e a 360° non solo della privacy online, ma anche contro i virus e altre minacce del web.

Grazie alla promozione in corso, puoi ricevere Norton 360 Deluxe con uno sconto del 63%: per soli 34,99 euro (prezzo limitato al primo anno) otterrai: protezione dalle minacce in tempo reale, Smart Firewall (PC e Mac), 50 GB di backup cloud, Password Manager, secure VPN, SafeCam per PC, protezione minori, funzione orario di scuola e Dark Web Monitoring. Con un solo account, potrai proteggere fino a 5 dispositivi (è compatibile con Windows, Android, macOS e iOS). Per dare un’occhiata più dettagliata a tutte le funzionalità e accedere al prezzo promozionale, visita la pagina ufficiale a questo link.

