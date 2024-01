Dark Web: ecco come accedere grazie a PrivateVPN

Gli esseri umani sono inclini a fare ciò che è tipicamente proibito per natura. La passione per le cose nascoste è alla base di questa mentalità. Senza dubbio, accade lo stesso con il dark web, una sezione nascosta di Internet. Tuttavia, è necessaria una certa preparazione per accedere a questa particolare sezione del web in modo sicuro e senza rischi.

Non possiamo accedere al Dark Web con i normali browser web che utilizziamo quotidianamente. In effetti, Edge, Chrome e Firefox si fermano nella sezione più “sicura” del web. In conclusione, è facile e veloce accedere ad Internet da qualsiasi persona.

Possiamo quindi dire che il Web per i comuni mortali è quasi un mondo organizzato. Attraverso il Dark Web, si entra in uno spazio molto più esteso.

L’accesso a questo “mondo più esteso” è consigliata una volta chiariti dei concetti. Possiamo definire questa sezione come uno spazio “segreto” accessibile attraverso il cosiddetto Tor Browser. Il dominio utilizzato da un sito presente nel Dark Web è “.onion” e può essere estrapolato solo da questo browser specifico.

Per essere sicuri di navigare in sicurezza è necessario possedere una VPN valida. Oggi nello specifico vediamo quella di PrivateVPN.

Dark Web con PrivateVPN: i dettagli

Una delle più efficaci e sicure Virtual Private Network è sicuramente quella di PrivateVPN. Una soluzione adatta a tutti attualmente in sconto dell’85% sul piano annuale con ben 24 mesi extra in regalo. Il prezzo richiesto è di soli 2,08 euro mensili.

Questo prodotto è sicuramente uno dei più validi perché utilizza una policy di tipo NoLog, in pratica l’azienda non potrà mai avere accesso o visualizzare quello che stai facendo sul web. Per questo motivo è la VPN perfetta per navigare senza lasciare tracce, anche nel Dark Web. Inoltre, offre la garanzia soddisfatti o rimborsati con la possibilità di provare questo software e richiedere successivamente un eventuale rimborso.

