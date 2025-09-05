 Dash cam per auto: questa offerta ti farà viaggiare sicuro
Un occhio sempre vigile su quanto accade: la dash cam per auto WOLFANG WD04, in sconto su Amazon, registra tutto e lo salva su microSD.
WOLFANG WD04 è la dash cam per auto proposta oggi in sconto da Amazon. Semplicissima da installare e da utilizzare, è perfetta per chi viaggia molto al volante, per avere sempre sotto controllo quanto accade sulla strada e quando si è lontani dal veicolo, conservandone una preziosa testimonianza. Tra le funzioni avanzate ci sono sensore G, monitoraggio del parcheggio e rilevamento del movimento.

Registra tutto, anche di notte: la dash cam WOLFANG WD04

È dotata di Wi-Fi integrato che permette di collegarla all’app mobile su smartphone Android e iOS per visualizzare, riprodurre e gestire facilmente i dati di guida, oltre a scaricare, modificare e condividere video con un clic. Registra con risoluzione 2.5K, ha un obiettivo grandangolare da 170 gradi con apertura f/1.8 e tecnologia WDR per immagini nitide sia di giorno che di notte. Il salvataggio in loop garantisce che i filmati più recenti sostituiscano quelli vecchi, proteggendo le prove su schede microSD fino a 128 GB (una da 32 GB è inclusa). Grazie a lenti in vetro di alta qualità, visione notturna a infrarossi e alta gamma dinamica, riesce a catturare targhe e segnali anche in condizioni difficili come la pioggia notturna. Scopri di più nella pagina dedicata.

La dash cam frontale per auto WOLFANG WD04

Invece di pagarlo 49,99 euro come da listino ufficiale del marchio, la dash cam per auto WOLFANG WD04 oggi può essere tua al prezzo di soli 36,99 euro. Lo sconto è automatico. Chi l’ha già messa alla prova ne è molto soddisfatto: il voto medio assegnato dalle recensioni è 4,4/5.

WOLFANG Dash Cam Auto 1440P, WiFi Dashcam per Auto con Scheda SD 32G, Telecamera Auto 170° Grandangolo, Visione Notturna,G-Sensor, WDR, Monitor di Parcheggio, Registrazione in Loop

Puoi ottenere anche la spedizione gratuita (gestita da Amazon, come la vendita) se hai un abbonamento Prime. La disponibilità del prodotto è immediata, dunque se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro domani.

