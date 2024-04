Dashcam Garmin: affidabile, compatta, in FORTE SCONTO

Lo sconto di Amazon disponibile in questo momento su Garmin Dash Cam Mini 2 rende questo modello la scelta giusta da parte di chi sta cercando una dashcam per auto compatta (solo ‎5,3×3,1×2,1 centimetri, 35 grammi di peso), discreta e affidabile. Il marchio è una garanzia assoluta e l’offerta di oggi lo rende particolarmente conveniente.

Dashcam per auto: l’offerta di Amazon su Garmin Dash Cam Mini 2

Tra i punti di forza vale la pena citare la telecamera Full HD che effettua riprese con una visuale a 140 gradi, il supporto ai comandi vocali per chiedere di salvare un filmato, di interrompere la registrazione o di scattare una foto senza togliere le mani dal volante. Il sistema Live View controlla il veicolo a distanza, mentre la funzione Parking Guard avvisa di eventuali incidenti quando è parcheggiato. I contenuti possono essere salvati in una microSD (non inclusa, da comprare separatamente) oppure sul cloud, dove rimarranno reperibili gratis per le successive 24 ore. Tutti gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche integrate sono nella pagina dedicata sull’e-commerce.

Grazie allo sconto di oggi, Garmin Dash Cam Mini 2 può essere tua al prezzo finale di 109 euro, con un forte risparmio rispetto al listino ufficiale. Con oltre 1.300 recensioni positive pubblicate da chi ha già provato l’articolo (il voto medio è superiore a 4/5 stelle), è fortemente consigliato a chi cerca un dispositivo di questa categoria.

Puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda la vendita e la spedizione (senza passare da intermediari). Se decidi di effettuare l’ordine adesso, riceverai il prodotto entro un paio di giorni con la consegna gratuita direttamente a domicilio.