I data center AI sorvegliati da cani robot, non da guardie umane

I data center, Le strutture dove nascono ChatGPT, Gemini e Claude, cattedrali di silicio che possono coprire un’area equivalente a 900 campi da calcio, hanno bisogno di sicurezza 24 ore su 24. La soluzione? Non guardie in carne e ossa, ma cani robot. Nello specifico, Spot di Boston Dynamics.

Cani robot pattugliano i data center AI, che ironia…

Spot viene usato per pattugliare il perimetro dei data center, mappare i siti, monitorare le costruzioni ed effettuare ispezioni industriali. Con l’equipaggiamento giusto, i cani robot possono rilevare perdite, suoni insoliti e anomalie termiche, tutto quello che una guardia giurata farebbe durante le ronde notturne, ma senza pause caffè e turni da coprire…

Non c’è solo Boston Dynamics, per la verità. Ghost Robotics, un contractor militare, sta dispiegando i suoi cani robot Vision 60 per la sicurezza perimetrale e l’ispezione di pacchi sospetti nei data center.

Non siamo lì per sostituire le guardie umane , ha detto il Responsabile sviluppo e crescita di Ghost Robotics, Michael Subhan. Le affianchiamo. Una distinzione diplomatica, che suona meno rassicurante quando aggiunge: Ci sono 5.000 data center solo negli Stati Uniti, e 800-1.000 nuovi in costruzione. Per noi è un mercato enorme.

I robot per la massima efficienza…

Le stesse aziende che promettono di automatizzare il lavoro umano stanno delegando alle macchine la sorveglianza dei luoghi in cui l’AI viene sviluppata. I data center riducono il personale al minimo, e ora anche la protezione fisica è affidata ai robot. Distopico è una parola grossa. Efficiente, invece, va benissimo.