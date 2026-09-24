 Dati degli agenti FBI nelle mani del gruppo ShinyHunters?
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Dati degli agenti FBI nelle mani del gruppo ShinyHunters?

Il gruppo ShinyHunters avrebbe rubato da un sito dell'FBI i dati personali di oltre 5.000 agenti sfruttando una vulnerabilità di Oracle PeopleSoft.
Dati degli agenti FBI nelle mani del gruppo ShinyHunters?
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Il gruppo ShinyHunters avrebbe rubato da un sito dell'FBI i dati personali di oltre 5.000 agenti sfruttando una vulnerabilità di Oracle PeopleSoft.
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Il noto gruppo ShinyHunters avrebbe rubato oltre 2 TB di dati dal sito FBIjobs.gov. Fino a martedì era presente un banner che confermava l’azione illecita e l’indirizzo Tor del DLS (Data Leak Site) usato per ospitare i dati rubati. Ora c’è un messaggio che indica l’impossibilità di presentare candidature per diventare agenti. Lo scopo dei cybercriminali è ottenere la rimozione di un avviso di sicurezza.

Dati di oltre 5.000 agenti dell’FBI?

ShinyHunters ha rivendicato l’intrusione al sito e il furto dei dati di migliaia di agenti dell’FBI (ex e attuali) e di persone che hanno presentato una candidatura, tra cui nomi, indirizzi di residenza, numeri di telefono e informazioni mediche. Tra gli agenti ci sarebbero anche quelli impegnati in attività di intelligence su Russia, Iran e Cina, nel contrasto alle street gang e nello sviluppo di exploit per accedere ai dispositivi di specifici target.

I cybercriminali non chiedono il pagamento di una somma di denaro a scopo estorsivo. Lo scopo dell’attacco è ottenere la modifica o la rimozione di un avviso di sicurezza pubblicato a metà maggio. Secondo il gruppo, il contenuto sarebbe falso e offensivo. L’FBI ha una settimana di tempo per eseguire quanto detto, altrimenti i dati degli agenti potrebbero essere pubblicati online.

L’accesso al sito FBIjobs.gov sarebbe stato effettuato sfruttando una vulnerabilità zero-day di Oracle PeopleSoft, un software usato da molte aziende per la gestione delle risorse umane. Al momento non è arrivata nessuna conferma da Oracle. Un portavoce dell’FBI ha dichiarato:

L’FBI è a conoscenza delle segnalazioni relative ad attività non autorizzate che hanno interessato FBIjobs.gov e sta attualmente indagando.

Su X è stato invece pubblicato questo post:

L’FBI è a conoscenza di un gruppo di cybercriminali che sostiene di aver compromesso il portale FBIJobs.gov e di aver potenzialmente esposto dati personali identificabili dei dipendenti dell’FBI. Sebbene l’origine della violazione non sia ancora stata determinata — se riconducibile a una terza parte o ai sistemi dell’FBI — stiamo indagando sulla questione in modo attivo e incisivo e collaboriamo strettamente con i fornitori terzi che supportano FBIJobs.gov per mitigare qualsiasi rischio.

Fonte: Ars Technica

Pubblicato il 24 set 2026

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