Dati aziendali sempre al sicuro con NordLocker Business (-70%)

Le piccole e medie imprese (PMI) affrontano sfide sempre più complesse per proteggere i loro preziosi dati aziendali. La crescente minaccia di violazioni della sicurezza e la necessità di garantire la continuità operativa richiedono soluzioni avanzate e affidabili. In questo contesto, NordLocker Business si presenta come un’opzione vincente, offrendo un cloud storage crittografato di prim’ordine con un risparmio del 70%.

Crittografia di nuova generazione, zero pensieri

Una delle caratteristiche distintive di NordLocker Business è la sua crittografia di nuova generazione. Questa soluzione garantisce la massima protezione per i dati aziendali, crittografando i file sia durante il trasferimento che durante l’archiviazione. La crittografia end-to-end impedisce l’accesso non autorizzato ai tuoi dati, garantendo la tranquillità delle imprese e dei loro clienti.

NordLocker Business va oltre la semplice crittografia. Offre una serie di funzionalità progettate appositamente per proteggere i dati aziendali:

Backup automatico dei dati : non preoccuparti di perdere i tuoi dati . NordLocker Business offre un backup automatico per assicurarti che i tuoi file siano al sicuro;

: non preoccuparti di perdere i tuoi . offre un per assicurarti che i tuoi siano al sicuro; Sincronizzazione dei file : accedi ai tuoi dati ovunque ti trovi. La sincronizzazione dei file ti consente di lavorare in modo flessibile da qualsiasi dispositivo;

: accedi ai tuoi ovunque ti trovi. La ti consente di lavorare in modo flessibile da qualsiasi dispositivo; Controllo degli accessi: mantieni il controllo completo sui tuoi dati. NordLocker Business ti permette di gestire chi può accedere ai tuoi file e quando.

La protezione dei dati non deve essere complicata. NordLocker Business offre un’interfaccia intuitiva e facilità d’uso. Crittografare i tuoi file è semplicissimo: puoi trascinarli e rilasciarli direttamente dal browser o caricarli come faresti con qualsiasi servizio di cloud. I tuoi file saranno sempre disponibili, garantendo la massima flessibilità aziendale.

Non perdere l’opportunità di proteggere i tuoi dati aziendali a un prezzo conveniente. NordLocker Business offre due piani da 500 GB e 2 TB con un risparmio pari al 70%: questo prezzo competitivo, considerando le numerose funzionalità avanzate e la rinomata affidabilità dell’azienda, rende NordLocker Business uno degli strumenti di protezione dei dati aziendali più potenti sul mercato.

