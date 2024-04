pCloud, storage con crittografia per proteggere i file oggi a -37%

pCloud oggi si contraddistingue sul mercato perché è lo storage più sicuro d’Europa. Lo sai che sono oltre 20 milioni le persone che si fidano di questo servizio scegliendo un abbonamento tra quelli disponibili? Per te crittografia di alto livello, pagamento unico, semplice e pronto da utilizzare per poter memorizzare a vita. Scegliendo pCloud i tuoi file sono protetti dalle leggi svizzere, le più rigorose per i dati personali.

Con pCloud puoi conservare facilmente, sincronizzare e accedere ai tuoi file su un’unità sicura. Tra i tanti vantaggi e funzionalità Puoi creare playlist delle tue musiche preferite e ascoltarle sul tuo dispositivo mobile, ogni volta che ne hai voglia! Lo sai che i tuoi preziosi file sono accessibili anche quando sei offline?

Grazie ad una promozione limitata puoi acquistare i piani pCloud a vita con uno sconto fino al 37% e, dunque, a partire da soli 199 euro. Scegli subito lo spazio cloud più adatto alle tue esigenze per avere tutti i tuoi file sempre al sicuro.

pCloud: lo storage più sicuro d’Europa

Se oggi vuoi avere a tua disposizione lo storage più sicuro d’Europa non perdere altro tempo. Ricorda che la promozione che sconta i piani a vita fino al 37% non è illimitata, ma terminerà a breve. Chi di noi non ha dei file che vuole mantenere privati? Tutti noi abbiamo dei file privati come documenti di lavoro, foto e video: tutto è importante e ha diritto ad una privacy digitale!

Non a caso, dunque, pCloud ha creato una funzionalità che rende possibile l’ultima tecnologia in merito alla protezione dei dati. La particolarità di pCloud è che grazie all’applicazione di un alto livello della privacy, nessuno, nemmeno pCloud come servizio provider, o altre autorità o servizio, avranno accesso ai tuoi file.