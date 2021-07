Dati, grafici, statistiche: sfruttali a tuo vantaggio

La matematica non è un'opinione, ma in questi mesi è stato indubbio il fatto che con la matematica, la statistica e la rappresentazione grafica dei dati si possa eccome costruire movimenti di opinione più o meno importanti. L'intera gestione della pandemia ne è un esempio lampante e dimostra come il giusto grafico, con i giusti dati e la giusta chiave interpretativa possa essere tanto una leva informativa, quando a limite un'arma persuasiva, di grandissima importanza. Comporre grafici e rielaborare i dati, però, è qualcosa che spesso è complesso e non sempre risulta di facile lettura: in questo corso di Federica Fragapane puoi trovare tutti i segreti dell'Information Design sia che tu voglia utilizzare i grafici per comunicare, sia che tu voglia imparare a leggerli, capirli, interpretarli tra le righe ed evitare di rimanerne travolto.

Information Design: comunicare, capire

Il corso ha un costo limitato grazie allo sconto disponibile in queste ore: soli 9,99 euro (-75%) per 17 videolezioni on-demand della durata complessiva di 2 ore e 21 minuti, con 37 risorse aggiuntive e audio in inglese (con semplici sottotitoli in italiano).

Spiega Domestika sulla pagina dedicata al corso:

Per prima cosa conoscerai Federica Fragapane, information designer e insegnante del corso, che ti parlerà del suo percorso professionale e delle collaborazioni con grandi aziende e organizzazioni come Google, l'Onu, la BBC e la rivista Scientific American, oltre a presentarti le sue fonti d'ispirazione. Poi ti addentrerai nell’ampio settore della visualizzazione di dati, scoprendone la funzione e il potenziale. Servendosi dei suoi progetti come supporto visivo, Federica materializza la delicata relazione tra il design delle informazioni e il pubblico destinatario. Con il suo aiuto scoprirai l’importanza della collaborazione quando si tenta di comprendere temi poco familiari. A questo punto darai inizio al processo di design, selezionando le fonti e i dati da rappresentare. Imparerai a identificare fonti ufficiali e affidabili, e a scegliere dati significativi e affini all’obiettivo da comunicare. Creerai poi un set di dati con i Fogli Google ed esplorerai le differenze tra una tabella tradizionale e una rappresentazione grafica.

La rappresentazione grafica dei dati può avere un impatto enorme sulla formazione dell'opinione, sull'appetibilità dell'informazione statistica fornita e sull'interpretazione delle proporzionalità tra dati differenti. Il giusto grafico, insomma, può aiutare a comporre il giusto messaggio, rivelandosi un potente mezzo espressivo di grande utilità in molteplici occasioni. Il corso ti insegna i segreti del mestiere per sfruttare la forza dell'Information Design ed applicarlo ogni giorno per dar forza alle tue argomentazioni. Per procedere è sufficiente conoscere le basi di Adobe Illustrator, tutto il resto sarà una grande scoperta sulle ali dei numeri e delle percentuali.