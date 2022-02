Dating online: come proteggere la privacy

La festa degli innamorati è un’altra ottima occasione che i cybercriminali sfruttano per rubare i dati personali delle ignare (e distratte) vittime. Tra i bersagli preferiti ci sono le app di dating online, sempre più utilizzate per la ricerca dell’anima gemella. La condivisione di troppe informazioni incrementa il rischio di doxing e stalking. Altre pericoli sono rappresentati dalle sempreverdi attività di scamming e spamming. Per evitare problemi è sempre consigliata l’installazione di una soluzione di sicurezza multi-piattaforma, come quelle offerte da NortonLifeLock. Attualmente è possibile sottoscrivere un abbonamento alle quattro versioni di Norton 360 con sconti fino al 63%.

San Valentino: festa degli innamorati e dei malintenzionati

Molte app di dating chiedono di effettuare la registrazione con gli account social per velocizzare la creazione dei profili, ma alcuni dati, come luogo di lavoro o indirizzo di residenza, possono essere sfruttati per il doxing. Fortunatamente alcune app hanno migliorato la sicurezza (ad esempio tramite crittografia) e consentono di nascondere le informazioni più sensibili.

I cybercriminali sfruttano la popolarità delle app di dating per ingannare gli utenti, inviando email che sembrano provenire da persone alla ricerca di un partner. In realtà, il link contenuto nel messaggio punta ad un sito simile ad un sito di incontri. Oltre alle informazioni personali, i malintenzionati chiedono di inserire le credenziali bancarie. Questo tipo di phishing aumenta notevolmente in occasione della festa di San Valentino.

Gli utenti dovrebbero prestare molta attenzione ai dati pubblicati online e installare sempre una soluzione di sicurezza, soprattutto su smartphone, il dispositivo più utilizzato in assoluto. Tre delle quattro versioni di Norton 360 sono compatibili con Windows, macOS, Android e iOS, garantiscono la protezione in tempo reale contro ogni tipo di minaccia e includono un password manager. Il tool Dark Web Monitoring di Norton 360 Deluxe e Premium controlla il dark web per cercare eventuali dati personali rubati durante un attacco contro i servizi online.

Grazie alle promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per un anno con uno sconto compreso tra il 42% e il 63%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.