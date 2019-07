L’italiano David-Maria Sassoli è stato eletto Presidente del Parlamento Europeo: candidatosi alla guida dell’emiciclo come rappresentante del Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, e noto nel nostro paese come esponente di spicco del Partito Democratico, Sassoli eredita il posto che è stato di Antonio Tajani.

Siamo immersi in trasformazioni epocali: disoccupazione giovanile, migrazioni, cambiamenti climatici, rivoluzione digitale, nuovi equilibri mondiali, solo per citarne alcuni, che per essere governate hanno bisogno di nuove idee, del coraggio di saper coniugare grande saggezza e massimo d’audacia. […] L’Europa ha ancora molto da dire se noi, e voi, sapremo dirlo insieme. Se sapremo mettere le ragioni della lotta politica al servizio dei nostri cittadini, se il Parlamento ascolterà i loro desideri e le loro paure e le loro necessità. David-Maria Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo

David Sassoli, raccontato con i suoi tweet

A pochi minuti dall’elezione, subito un tweet in forma ancora non ufficiale, ma di grande soddisfazione per l’elezione sopraggiunta:

Si tratta – diceva Aldo Moro – di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà.

Si tratta, però, anche di essere coraggiosi e fiduciosi.

Proprio in questo senso accolgo con fiducia e con coraggio la mia elezione a Presidente del Parlamento europeo.

Grazie! — David Sassoli (@DavidSassoli) July 3, 2019

Interessante è però anche scorrere il passato, poiché nella cronistoria di David-Maria Sassoli c’è tutto il suo pensiero politico e alcuni dei principi che, anche in ambito digitale, porterà a Strasburgo.

Direttiva Copyright

Particolarmente forte, precisa ed argomentata è stata la posizione di Sassoli in tema di proprietà intellettuale. Durante il percorso legislativo che ha portato all’approvazione della Direttiva Copyright, infatti, pur nel contesto di un partito che ha visto sfilacciarsi le posizioni tra favorevoli e contrari ai filtri anti-upload, il nuovo Presidente ha espresso a più riprese la propria convinzione in favore della riforma.

Copyright UE: la battaglia in difesa del lavoro creativo e dei piccoli e medi editori continuerà a settembre. Rete libera, ma no allo strapotere delle multinazionali del web. Il lavoro si paga e il diritto d’autore è principio di civiltà. pic.twitter.com/d1vRBPaFCE — David Sassoli (@DavidSassoli) July 5, 2018

Posizione, peraltro, presa anche con toni forti, schierandosi contro la battaglia di Wikimedia e di #SaveYourInternet:

Forse conviene non dimenticare che fra i donors di Wikimedia ci sono Google Matchin Gifts Humble Bundie Microsoft Matching Princess of Asturias The Rothschild Foundation Richard Seidel — David Sassoli (@DavidSassoli) July 3, 2018

L’elezione di David Sassoli in continuità con Antonio Tajani sembra pertanto seppellire definitivamente le velleità di quanti nel ricambio del Parlamento Europeo speravano di trovare margini per limare l’impatto della Direttiva Copyright: qualsiasi tentativo non troverà terreno fertile presso la nuova presidenza.

I “big” del Web

Quale, ad esempio, il rapporto che il Parlamento riuscirà a creare con i “big” del Web? Sassoli da questo punto di vista sembra avere una posizione chiara: “così non va”. E potrebbe pertanto spingere per una maggior responsabilizzazione circa la gestione dei contenuti, pur nell’equilibrio di una libertà di espressione che a più riprese ha reclamato come centrale per il suo prossimo mandato:

Facebook, Twitter, Youtube e Microsoft: solo il 28 per cento dei post razzisti o discriminatori rimosso dopo le segnalazioni: così non va. — David Sassoli (@DavidSassoli) December 10, 2016

Dura la posizione con le multinazionali anche in tema di pluralismo dell’informazione, che Sassoli sembra voler difendere da una pressione concorrenziale troppo squilibrata rispetto ai grandi gruppi che operano online:

Proteggere la distribuzione della stampa è garantire pluralismo e maggiore libertà dell’informazione. La crisi è fortissima. Servono stesse condizioni economiche e giuridiche per competere con le multinazionali del web. pic.twitter.com/vdf1l1vtL0 — David Sassoli (@DavidSassoli) July 9, 2018

La posizione nei confronti di YouTube e dei social network è stata invece espressa soltanto un paio di anni fa sfidando le piattaforme in relazione al caricamento dei video dell’ISIS: una interrogazione alla Commissione Europea metteva in luce proprio la necessaria responsabilizzazione di questi intermediari, stimolando la Commissione circa la necessità di rivedere la direttiva sui servizi media audiovisivi:

Scontro Isis e reclutamento serve strategia Use su vide e web. Mia interrogazione a @EU_Commission . @eurodeputatipd pic.twitter.com/MLdBtD4T7H — David Sassoli (@DavidSassoli) May 24, 2017

Antitrust

Il tema della libera concorrenza viene più volte richiamato nei tweet dell’account ufficiale @DavidSassoli. Se il tema antitrust sarà con ogni probabilità centrale nei prossimi anni (così come reclamato anche dall’AGCM durante l’odierna presentazione delle attività 2018), il nuovo Presidente in tempi non sospetti sottolineava l’importanza di una posizione forte da parte dell’Europa nei confronti dei maggiori player del mercato:

ACTA, Web Tax e il dominio scaduto

Nessun cenno relativo a Bitcoin, Fintech, Criptovalute o Intelligenza Artificiale. Pochi quelli relativi al tema privacy, senza alcun cenno al GDPR. Molti i cenni alla Flat Tax, qualcuno alla Tobin Tax, nessuno alla Web Tax (per la quale si esprime invece in modo esplicito sul proprio sito Web). Risale invece al 2012 una dichiarazione di intenti contro l’approvazione dell’ACTA (“Sono contro il trattato Acta. Contraffatori non è uguale a naviganti internet“). Su Amazon, invece, è disponibile un suo libro: “Il potere fragile. I consigli dei ministri durante il sequestro Moro“, rimando diretto alle prime parole pronunciate da nuovo Presidente del Parlamento UE.

Interessante, infine, il fatto che il dominio che fu dello stesso Sassoli (davidsassoli.it), oggi figuri come parcheggiato e in vendita. Le ultime testimonianze registrate da Archive.org risalgono al 2017: chissà che l’elezione di oggi non ne sblocchi le dinamiche, visto che secondo quanto indicato dal Registro.it il dominio è in scadenza nel mese di ottobre.

Ad oggi il sito ufficiale di David Sassoli, depositario primo delle sue attività e dei suoi pensieri, è invece davidsassoli.com.