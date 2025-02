Dazi USA alla Cina, aumenti per i prodotti tech?

Donald Trump ha firmato ordini esecutivi che introducono dazi aggiuntivi ai beni importati negli Stati Uniti da Cina, Canada e Messico. L’aliquota imposta alla Cina è inferiore a quella minacciata durante la campagna elettorale, ma potrebbero esserci ugualmente aumenti per i prodotti tech.

Dazio del 10% sulle importazioni cinesi

Il Canada dovrà pagare un dazio del 25% perché non blocca l’ingresso di fentanyl negli Stati Uniti. Stessa aliquota per il Messico perché non blocca l’ingresso di varie droghe e di immigrati clandestini. Ai beni importati dalla Cina verrà invece applicato un dazio aggiuntivo del 10% perché non blocca l’ingresso di fentanyl, la cui produzione viene finanziata dal Partito Comunista Cinese.

Durante la campagna elettorale, Trump aveva minacciato di applicare dazi fino al 60% alle importazioni dalla Cina. Questi dazi non sono pagati dal paese o dall’azienda che esporta i prodotti (come aveva spesso dichiarato il nuovo Presidente degli Stati Uniti). I dazi vengono pagati dall’azienda che importa i prodotti dalla Cina.

Ciò comporta un aumento dei costi e quindi una diminuzione dei profitti. Dato che le aziende non sono onlus, questi costi dovranno essere recuperati in qualche modo. Un’opzione è ridurre la produzione o spostarla in altri paesi (con ovvie conseguenze per la forza lavoro). La seconda è aumentare i prezzi dei prodotti. In pratica, i dazi vengono passati ai consumatori.

Una delle aziende più colpite sarà Apple, in quanto la produzione dei suoi dispositivi avviene quasi esclusivamente in Cina. Non è noto se il CEO Tim Cook riuscirà ad ottenere un’esenzione. Il dazio del 10% verrà applicato a partire dal 4 febbraio. Nelle settimane successive si vedrà se i prezzi dei prodotti tech verranno aumentati.

L’ordine esecutivo di Trump avrà effetti negativi anche in Europa. Molte aziende statunitensi che producono in Cina vendono i dispositivi nel Vecchio Continente. La Cina non ha ancora deciso contromisure, ma ha avviato un procedimento legale al WTO.