DAZN, accordo sul rilevamento dell'audience con Auditel

L’AGCOM ha comunicato di aver “preso favorevolmente atto delle iniziative assunte dalla società DAZN volte ad assicurare il corretto adempimento alle prescrizioni formulate con la delibera n. 18/22/CONS“. In particolare, spiega l’Authority, viene approvato l’utilizzo dei servizi Auditel in qualità di JIC (Joint Industry Committee) per la rilevazione degli ascolti attraverso l’adozione del sistema “total audience“.

Quello che potrebbe sembrare un mero elemento contrattuale e legislativo, di fatto è invece chiave di volta nel modello di business che DAZN ha riversato sul mercato dei diritti tv. Le polemiche si sono infatti sprecate durante l’ultima stagione di campionato, quando la discrasie tra i vari tipi di rilevazione dell’audience hanno generato incomprensioni e differenti valutazioni di valore, impattanti sia sui diritti sulle immagini delle partite, sia sugli equilibri del mercato advertising.

DAZN, accordo sull’Auditel

Concordare a priori il metodo di rilevamento implica definire le regole prima di iniziare a giocare, potendo così in seguito discutere nel merito attraverso numeriche omogenee, comprensibili e raffrontabili. L’Autorità non si accontenta, insomma: 11 impegni per cominciare, un metodo di rilevamento coerente e concordato per continuare, ma soprattutto una promessa di vigilanza per dare continuità all’impegno di controllo e regolamentazione.

L’Autorità si riserva di monitorare con attenzione gli sviluppi prossimi in vista della pubblicazione dei dati di total audience a far tempo dall’avvio della stagione sportiva 2022/2023. Sulla scorta dell’atto di indirizzo di cui alla delibera n. 194/21/CONS, l’obiettivo è quello di rilasciare al mercato un dato certificato quale quello prodotto da un JIC, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e comparabilità della misurazione.

Il calciomercato è nel vivo degli scambi, mancano appena tre settimane all’inizio del campionato e definire questi elementi è fondamentale. Si riparte dai 29,99 euro dell’abbonamento 2022/23, con nuovi equilibri da verificare in campo e nuove performance da verificare negli streaming. Le premesse per una grande stagione ci sono tutte e sarà una partenza a razzo: il campionato inizia prima per far spazio ai mondiali nel mese di novembre.

