DAZN Standard a 19,90 euro al mese per 4 mesi (invece di 44,90 euro)

Per questo finale di stagione, DAZN ha deciso di scontare il piano Standard a 19,90 euro al mese per 4 mesi, invece di 44,90 euro. L’offerta si riferisce al piano mensile senza vincolo annuale, al termine quindi si è liberi di scegliere se sottoscrivere un nuovo piano oppure valutare altre alternative.

Grazie alla promozione in corso, gli appassionati di sport potranno guardare tutte le partite di Serie A da qui alla conclusione del torneo, i playoff di Serie B e della pallacanestro italiana, le fasi finali del volley, il Giro d’Italia, le fasi finali del volley e il Mondiale per Club FIFA 2025.

Come riscattare l’offerta

Per attivare il piano Standard a 19,90 euro al mese per quattro mesi, senza alcun tipo di vincolo, è sufficiente collegarsi su DAZN.com, cliccare su Attiva ora o Scopri tutti i piani, e selezionare il piano Standard. Questo profilo permette di vedere gli eventi live o i contenuti on demand in contemporanea su due dispositivi registrati, a patto che siano connessi alla stessa rete Internet della propria abitazione.

Le migliori partite della 34^ giornata di Serie A

L’offerta di DAZN può essere sfruttata fin da questo weekend, con le partite della 34^ giornata di Serie A. Gli incontri di cartello sono Inter-Roma e Napoli-Torino, che vedranno le due duellanti per lo scudetto sfidare due tra le squadre più in forma del campionato.

Riflettori accesi anche sulla corsa europea: domenica, alle 12:30, il Milan sarà di scena sul campo del Venezia, mentre la Fiorentina ospiterà l’Empoli per un derby carico di significato per entrambe le formazioni; sempre nella giornata di domenica spazio a Juventus-Monza e Atalanta-Lecce, mentre lunedì il Bologna farà visita all’Udinese, seguita dalla Lazio contro il Parma.

La promozione in corso sul sito ufficiale di DAZN, che permette di attivare il piano mensile senza vincoli DAZN Standard a 19,90 euro al mese per 4 mesi anziché 44,90 euro, sarà valida fino al 6 maggio 2025.