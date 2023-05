DAZN entra nella task force anti-pirateria ACE

Si chiama Sports Piracy Task Force la nuova realtà costituita da ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) con l’obiettivo dichiarato di contrastare il fenomeno della pirateria nell’ambito degli eventi sportivi: un gruppo appena nato, ma che già può contare sul supporto di un big come DAZN. La piattaforma entra infatti a far parte della coalizione

Lotta alla pirateria: la coalizione ACE accoglie DAZN

Il problema è stato, di recente, anche al centro di un’accesa discussione nel nostro paese, in relazione alle pretese avanzate dalla Lega Serie A alle telco per quanto riguarda il contrasto alla trasmissione non autorizzata delle partite.

La volontà della Sports Piracy Task Force è quella di adottare un approccio coordinato, coinvolgendo forze dell’ordine e altri partner, al fine di individuare e assicurare alla giustizia i responsabili dello streaming illegale, interrompendone l’attività nell’immediato. Queste le parole attribuite a Shay Segev, CEO di DAZN Group.

Il furto di proprietà intellettuale dei contenuti sportivi è un problema del settore con un impatto negativo sugli sport e sui loro appassionati, necessita uno sforzo globale e concertato per essere affrontato in modo significativo. ACE è la casa naturale della Sports Piracy Task Force, considerando il suo passato, la reputazione e l’esperienza nel fornire programmi di azione efficaci.

DAZN si unisce così a una coalizione che già conta, tra i propri membri, realtà del calibro di Amazon, Apple, BBC, Comcast, Discovery, Disney, Fox, HBO, Hulu, MGM, NBC Universal, Netflix, Paramount, Sky e Warner Bros. Sono in totale 53 dalla fondazione risalente al 2017.

Qual è l’impatto della pirateria a livello economico? Stando ai numeri riportati da ACE sul proprio sito ufficiale, il fenomeno ogni anno causa perdite per 29,2 miliardi di dollari e causando la distruzione di oltre 230.000 posti di lavoro. L’azione di contrasto porta, ogni giorno, alla chiusura di circa 2.500 portali illegali.

