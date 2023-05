DAZN Party disponibile in Italia: come funziona

Oltre all’apertura di due canali TV gratuiti a livello globale, DAZN migliora l’esperienza d’uso degli utenti di tutto il mondo – Italia compresa – con la funzionalità Party, dedicata esclusivamente agli abbonati alla piattaforma di streaming sportivo. Chi mastica un po’ l’inglese può già intuire di cosa si tratti e, peraltro, si tratta dell’espansione di una delle feature più utilizzate in tutti i servizi di streaming per serie TV, film e altri contenuti video o audio.

DAZN Party arriva in Italia

DAZN Party è un servizio che consente di condividere le emozioni del grande calcio con gli altri tifosi e con i talent di DAZN, tifando per la propria squadra attraverso una live chat attivabile in app, usando sondaggi, emoticon, sticker, GIF, postando commenti e condividendo emozioni con altri fan. Ciascun user viene quindi riconosciuto con il proprio nome, che apparirà sullo schermo. Dopo la fase di test avviata da DAZN X – l’hub tecnologico e di innovazione di DAZN che lavora per portare un’esperienza interattiva e coinvolgente al servizio di streaming sportivo – che ha visto il 65% dei tifosi coinvolti nella prima sperimentazione interagire positivamente con la funzionalità, Party sarà disponibile a tutti a partire da questo weekend su ZONA Serie BKT, per seguire e commentare tutte le partite in contemporanea in questo finale di stagione.

Naturalmente ogni comportamento contrario ai Termini e Condizioni del Servizio DAZN potrà essere segnalato e porterà al ban degli utenti che agiscono senza rispettare i ToS. La nuova funzionalità sarà fruibile su second screen da smartphone semplicemente inquadrando il QR Code che comparirà sulla TV ma anche da desktop (da pc)

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia commenta: