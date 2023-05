DAZN apre due canali TV gratuiti: tutto ciò che dovete sapere

In attesa del presunto lancio dell’abbonamento DAZN con contenuti gratuiti, la piattaforma di streaming di eventi sportivi annuncia il lancio di due nuovi canali FAST a livello globale, accessibili a costo zero grazie al contributo di LG, Samsung TV Plus e VIDAA. Vediamo quali sono le trasmissioni di tali canali, i loro nomi e altri dettagli sulla loro disponibilità.

DAZN lancia due canali TV gratuiti

Come riportato da TV Digital Divide, i canali interessati sono DAZN Combat e DAZN Women’s Football e, in fondo, il loro nome svela immediatamente la tipologia di contenuti proposti. Nel primo caso, la priorità assoluta rimangono gli eventi di boxe e MMA dal vivo, tra momenti salienti, leggendari combattimenti d’archivio, documentari e repliche. Ad esempio, tra le trasmissioni incluse figurano Matchroom Boxing, Golden Boy e MF & DAZN: X Series, o anche PFL Archive, Ansgar Fighting League, Naciones MMA, Muay Thai for Life, Primetime Wrestling, KOK, MMA Bushido e Dream Boxing.

Nel secondo caso, invece, verranno offerte competizioni d’élite tra cui la UEFA Women’s Champions League (UWCL), Finetwork Liga F, nonché archivi, accesso dietro le quinte e momenti salienti degli ultimi match. Infine, ci saranno documentari come EQUALS e The Game That Changed Football.

A occuparsi delle trasmissioni saranno i canali citati in apertura: LG si focalizzerà sulla trasmissione in Argentina, Brasile, Messico, Paesi nordici (Norvegia, Svezia, Finlandia, Svezia), Paesi Bassi, Francia e Australia. Samsung TV Plus distribuirà anche DAZN Women’s Football Channel in Australia e Nuova Zelanda. Infine, VIDAA porterà entrambi i canali in Australia, Brasile e Messico. L’espansione su più territori avverrà nel corso dei prossimi mesi.

Veronica Diquattro, CEO Global Markets di DAZN, ha commentato: