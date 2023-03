DAZN, in arrivo abbonamento con alcuni contenuti gratis?

A pochi giorni dall’apertura del NOC italiano di DAZN, il gigante dello streaming di eventi sportivi procede nel suo piano di crescita studiando un piano di abbonamento “freemium” (con alcuni contenuti gratis) come possibile alternativa al classico abbonamento mensile dal prezzo fisso. Come funzionerà? Si tratta di una novità strettamente correlata alle ultime feature introdotte dall’OTT nelle sue app.

DAZN offrirà alcuni contenuti gratis?

La società ha difatti presentato nelle ultime giornate anche sistemi di ticketing e microtransazioni all’interno dell’app ufficiale DAZN, che accompagneranno un modello “freemium” per consentire agli abbonati di fruire gratuitamente di certi contenuti. Il meccanismo esatto di questo formato di abbonamento non è ancora chiaro, in quanto l’OTT si è limitato a presentare l’idea.

I primi passi cruciali verso il periodo 2023-2024 riguarderanno proprio il centro di monitoraggio e controllo inaugurato a Cologno Monzese, la quale si occuperà di garantire il funzionamento delle infrastrutture tecnologiche per le dirette streaming. Prima di oggi, del resto, DAZN doveva controllare i flussi dal Regno Unito.

Dopodiché, il team si occuperà della strutturazione completa del piano “freemium”, oltre alla modalità Watch Party per guardare il medesimo evento sportivo assieme ad altri abbonati. Proponendo una linea di eventi a costo zero, DAZN probabilmente riuscirà a testare ulteriormente la sua rete accertandosi del suo corretto funzionamento grazie alle richieste effettuate da un bacino di utenza più grande.

Vedremo partite di Serie A gratis? Molto probabilmente no: DAZN potrebbe collaborare con Eleven Sports, acquisita diversi mesi addietro, per proporre partite di serie minori gratuitamente al fine di provare il servizio e infine procedere con l’acquisto dell’abbonamento mensile tradizionale.

Queste sono però mere indiscrezioni; per ogni dettaglio ufficiale dovremo attendere diversi mesi.