DAZN apre il Network Operation Center in Italia

DAZN ha annunciato un altro “tassello per il piano di crescita” dell’azienda che avrà importanti benefici per gli utenti. Si tratta del Network Operation Center (NOP), aperto a Cologno Monzese, che permetterà di monitorare in tempo reale le trasmissioni in streaming e di risolvere rapidamente eventuali problemi tecnici. Sono state introdotte anche novità per garantire un flusso video senza interruzioni.

DAZN NOC: addio ai disservizi?

Dopo i disservizi di novembre e gennaio, DAZN ha garantito una visione senza particolari problemi, grazie ad alcuni accorgimenti tecnici, tra cui l’uso delle CDN (Content Delivery Network). Il Network Operation Center, funzionante da metà marzo, consente di monitorare gli eventi e di intervenire in modo tempestivo.

La struttura svolge i compiti che finora erano assegnati all’analogo centro di Leeds. Prima dell’inizio dell’evento in diretta streaming (ad esempio una partita di calcio), i tecnici del NOC allocano le risorse di banda tenendo conto della stima di utenti. Se il numero di connessioni aumenta viene allocata altra banda e distribuiti i carichi sulle CDN. Vengono inoltre monitorati il processo di login al servizio e le performance di rete dei quattro operatori principali. Al termine dell’evento, il NOC effettuata l’analisi delle prestazioni e di eventuali problemi registrati.

Altri miglioramenti riguardano il player e i profili di codifica. DAZN ha sviluppato un nuovo player che riduce il rebuffering del 41% e il tempo di avvio del 30%. Al momento il player è disponibile per le app su SkyQ, smart TV Samsung e LG, Xbox, PS4, PS5, Chromecast e Safari.

DAZN trasmette gli eventi a risoluzione full HD. Non è prevista al momento la risoluzione 4K, in quanto molti abbonati seguono lo streaming su dispositivi mobile. Proprio per questo motivo sono stati introdotti due nuovi profili di codifica: 2,3 Mbps e 400 Kbps. Quest’ultimo è pensato per lo streaming su smartphone con banda limitata.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha dichiarato:

L’Italia è un mercato fondamentale per DAZN, siamo arrivati per restare e vogliamo farlo continuando a investire in contenuti, tecnologie e infrastrutture che permettano di fornire al nostro pubblico un servizio sempre migliore. L’attivazione del Network Operation Center è un tassello importante per il nostro piano di crescita che può portare benefici concreti ed ulteriori. Passiamo da una struttura che ha operato fino ad ora solo con una gestione centralizzata a livello globale ad un presidio locale. Se lo scorso anno i nostri investimenti si sono concentrati più a monte, adesso, con la creazione di questa nuova unità operativa facciamo un ulteriore passo avanti essenziale per rafforzare il ruolo di DAZN Italia come hub tecnologico dell’intero gruppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.