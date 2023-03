Federconsumatori: DAZN discrimina gli utenti del Nord

Fino al 19 marzo è possibile acquistare una carta prepagata che permette di sottoscrivere tre mesi di abbonamento a DAZN Standard, pagando solo 69,00 euro. Sembrerebbe un’ottima offerta per gli utenti che vogliono seguire le partite di Serie A a prezzo scontato. Purtroppo i negozi selezionati si trovano unicamente al Sud Italia. Federconsumatori ha evidenziato questa strana discriminazione territoriale.

Perché l’offerta non è valida al centronord?

L’offerta in questione era stata annunciata il 6 marzo. È possibile acquistare una carta prepagata nei punti vendita selezionati che consente di attivare l’abbonamento a DAZN Standard per tre mesi. Il costo è 69,00 euro, invece di 119,97 euro. Il risparmio rispetto al listino è quindi 50,97 euro (considerando il pagamento mensile).

Gli utenti devono solo individuare il negozio sulla mappa mostrata all’indirizzo http://dazn.com/negozi. Visitando la pagina indicata si scopre questa “sorpresa”:

I negozi selezionati si trovano solo in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Non è chiaro il motivo per cui gli utenti del Centro e del Nord sono esclusi dalla promozione. Federconsumatori ipotizza che l’obiettivo di DAZN è incrementare il numero di abbonati che seguono il Napoli, ovvero la squadra che ha praticamente già vinto il campionato.

L’associazione ha chiesto chiarimenti sulla promozione discriminatoria. La società ha risposto che è un’iniziativa basata su indagini di mercato. Forse DAZN crede che al Sud ci siano più utilizzatori del “pezzotto” e quindi vuole incrementare gli abbonamento ufficiali? Gli utenti delle altre regioni possono acquistare una carta prepagata di tre mesi a 99,90 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.