Inter-Juventus non sarà il solito derby d'Italia

Non hanno sede nello stesso comune, ma la sfida tra le due squadre è sentita tanto quanto una stracittadina: Inter-Juventus è da sempre il derby d’Italia. Un incrocio per definizione carico di suggestioni, che mette in palio ben più dei canonici tre punti, soprattutto in questo particolare momento. I due club della Serie A con più tifosi, insolitamente distanti in classifica, si sfidano nella cornice di un San Siro che proverà a spingere i nerazzurri alla vittoria. Il fischio d’inizio è in programma per le 20:45 di domenica 19 marzo. Come sempre, la potrei guardare in diretta streaming su DAZN.

Un derby d’Italia anomalo: Inter-Juventus

Reduci dalle sfide sulla carta tutto sommato agevoli con Spezia e Sampdoria, ma che non hanno mancato di riservare sorprese (vedasi lo scivolone della milanese in terra ligure), gli uomini di Inzaghi e di Allegri si trovano a dover fare i conti con prospettive attualmente ben diverse. I primi sono impegnati nella rincorsa alla capolista Napoli che sembra ormai lanciata verso la conquista dello scudetto. Gli altri, invece, si trovano alle porte della zona utile per la qualificazione alle prossime competizioni europee, affossati dalla penalizzazione di 15 punti che potrebbe però essere annullata stravolgendo nuovamente il tabellone. In caso di restituzione, i bianconeri verrebbero nuovamente proiettati nelle posizioni di testa.

Nerazzurri e bianconeri: tre incroci in poche settimane

Le due squadre si incroceranno spesso, da qui alle prossime settimane. Prima per il derby d’Italia in campionato. Poi, in due occasioni per la semifinale di Coppa Italia, tra andata e ritorno. Per entrambe, l’obiettivo sarà staccare il pass per la finalissima di Roma che si disputerà a maggio. Incontreranno la vincente del confronto tra la Fiorentina e la Cremonese.

In vista del big match di domenica, da guardare su DAZN, toccherà ai rispettivi allenatori e ai loro staff trovare l’assetto migliore per chiudere la propria porta e mettere in difficoltà gli avversari, facendo i conti anche con quanto impongono gli aggiornamenti dall’infermeria e le esigenze di organizzare la rosa al meglio considerando i tanti impegni del calendario.

Come vedere Inter-Juventus dall’estero

DAZN garantisce il supporto alla portabilità transfrontaliera, per accedere anche dall’estero allo stesso catalogo di eventi e contenuti fruibile dall’Italia. Ne consegue che tutte le partite, compresa Inter-Juventus di Serie A, sia visibile con telecronaca in italiano e senza difficoltà. Tutti i dettagli a proposito di questa caratteristica sono consultabili sulle pagine del supporto ufficiale. Ad ogni modo, effettuando la connessione mediante reti sconosciute, ad esempio quelle aperte, pubbliche o condivise (come negli alberghi) è necessario non abbassare la guardia sul fronte della sicurezza.

