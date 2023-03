Streaming pirata bloccato entro 30 minuti

La Camera dei Deputati ha approvato oggi le proposte di legge presentate da un gruppo di deputati di Lega e Fratelli d’Italia tra metà ottobre e fine novembre. Il testo unificato stabilisce provvedimenti urgenti per bloccare la diffusione di contenuti illeciti, quindi non solo partite di calcio, ma anche film, serie TV e altri programmi, attraverso una piattaforma sviluppata con la collaborazione tra operatori, AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale).

Blocco dello streaming entro 30 minuti

Il potere di ordinare il blocco dello streaming illegale è stato assegnato ad AGCOM. L’autorità può chiedere agli ISP (Internet Service Provider) di impedire l’accesso ai contenuti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP usati per tali attività.

Nel caso di contenuti trasmessi in diretta, come partite di calcio o programmi di intrattenimento, AGCOM può chiedere un provvedimento d’urgenza senza contraddittorio su richiesta del titolare o licenziatario del diritto d’autore. I destinatari del provvedimento dovranno attivare il blocco entro 30 minuti dalla comunicazione. La notifica verrà inviata agli ISP, al soggetto che ha chiesto l’adozione del provvedimento e ai gestori dei motori di ricerca (che quindi devono eliminare dai risultati i siti che offrono i link per accedere allo streaming pirata).

Se gli indirizzi IP sono all’interno dell’UE, AGCOM può avviare collaborazioni con le autorità di altri paesi. Se invece gli indirizzi IP sono fuori dall’UE. AGCOM dovrà chiedere l’inserimento nella Counterfeit and Piracy Watch List stilata dalla Commissione europea. AGCOM dovrà inoltre trasmettere i provvedimenti adottati alla Procura della Repubblica di Roma.

Entra 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, AGCOM e ACN convocheranno un tavolo tecnico con gli operatori per definire i requisiti della piattaforma che permetterà di eseguire il blocco in modo automatico. I costi per la realizzazione (entro sei mesi) della piattaforma sono a carico degli operatori (ad esempio, DAZN e Sky) che partecipano al tavolo tecnico, ad eccezione degli operatori di telecomunicazioni e dei fornitori di accesso ad Internet che non siano anche fornitori di contenuti.

Come si può intuire, il blocco dello streaming pirata entro 30 minuti sembra quasi impossibile, considerati tutti i passaggi necessari. In pratica, Sky o DAZN devono comunicare l’elenco dei nomi di domini e degli indirizzi IP ad AGCOM. Quest’ultima deve poi ordinare il blocco agli ISP. I “professionisti” del settore cambiano gli indirizzi IP con estrema velocità, quindi il fenomeno sarà difficile da contrastare. Forse sarebbe meglio ridurre i costi degli abbonamenti.