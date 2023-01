DAZN START: cambia tutto, i nuovi prezzi per il 2023

Oggi, lunedì 2 gennaio 2023, è il giorno della rivoluzione per gli abbonamenti a DAZN: fa il suo debutto ufficiale la nuova formula START, annunciata inizialmente nelle scorse settimane e pensata per chi è appassionato di sport, ma non ama il calcio. Vediamo cosa offre e come poterla attivare subito.

Il nuovo abbonamento DAZN START: prezzo e contenuti

Si tratta della sottoscrizione più economica, disponibile al prezzo mensile di 12,99 euro. Una spesa dunque di gran lunga inferiore rispetto a quella necessaria per gli account Standard e Plus, ma non per questo povera di contenuti ed eventi da seguire.

Include infatti lo streaming di tutto il basket italiano e il meglio di quello europeo, il football americano del campionato NFL, la grande boxe, gli incontri della UFC e il meglio del fighting internazionale. Ecco come si configura la nuova offerta della piattaforma.

Con il piano DAZN START inoltre possibile registrare quattro dispositivi e utilizzarne fino a due per la visione in contemporanea, su una stessa rete Internet domestica.

Come visibile dall’immagine qui sopra, estrapolata dal sito ufficiale di DAZN, il nuove attivazioni segnala un aumento di prezzo: STANDARD passa a 39,99 euro mensili, mentre PLUS a 54,99 euro mensili. Non sappiamo se si tratti di un errore o di una modifica introdotta oggi senza alcuna anticipazione.

DAZN PLUS: aumento di prezzo o errore?

Aggiornamento: subito dopo aver pubblicato l’articolo, la stessa pagina del portale (raggiungibile nel link della fonte, con navigazione anonima se già di dispone di un account attivo) a cui abbiamo fatto riferimento, riporta prezzi differenti. La formula START rimane a 12,99 euro mensili, mentre la spesa per STANDARD è 29,99 euro e quella per PLUS risulta pari a 44,99 euro.

Aggiornamento: come ci è stato fatto notare, il prezzo mensile di 44,99 euro al mese per il piano PLUS è valido per chi sottoscrive un abbonamento annuale, altrimenti la spesa mensile sale a 54,99 euro. Vale lo stesso per STANDARD: 39,99 euro con formula annuale e 29,99 euro per quella mensile.

