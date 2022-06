DAZN con TIMVISION e risparmi il 50%

DAZN ha recentemente annunciato i nuovi prezzi per la stagione 2022-23: 29,99 euro/mese per l’abbonamento Standard (condivisione tra due dispositivi connessi alla stessa rete WiFi) e 39,99 euro/mese per l’abbonamento Plus (condivisione tra due dispositivi connessi a reti WiFi diverse). Chi vuole risparmiare il 50% e accedere a più contenuti può sottoscrivere l’offerta TIMVISION di TIM.

TIMVISION: DAZN, Infinity+, Netflix e Disney+

TIM offre diversi pacchetti, tutti con TIMVISION Box in comodato gratuito, ma è possibile accedere ai servizi da qualsiasi dispositivo compatibile (quindi anche con le Fire TV Stick) e con qualsiasi connessione Internet (non è obbligatoria la fibra di TIM).

Il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport include DAZN e Infinity+, quindi è possibile seguire tutte le partite di serie A/B e di Europa League, oltre a 104 partite di Champions League (sono escluse quella trasmesse da Amazon Prime Video). L’abbonamento è gratuito fino al 31 agosto (se attivato entro il 25 giugno). Successivamente si paga 19,99 euro/mese fino ad agosto 2023. A partire dal 1 settembre 2023, il costo aumenterà a 29,99 euro/mese.

Il contributo di attivazione è 19,99 euro (9,99 euro per chi è già in possesso del TIMVISION Box). Considerando i costi dei singoli abbonamenti (29,99 euro/mese per DAZN, 7,99 euro/mese per Infinity+ e 6,99 euro/mese per TIMVISION), il risparmio è piuttosto evidente rispetto a DAZN Standard. Rimane ovviamente il vincolo della condivisione (due dispositivi collegati alla stessa rete WiFi). La disdetta del pacchetto TIMVISION Calcio e Sport può essere effettuato senza penali dopo 12 mesi (entro agosto 2023).

Chi non segue solo il calcio può sottoscrivere l’abbonamento al pacchetto TIMVISION Gold che include anche Netflix (piano Standard) e Disney . Il costo è 10 euro/mese fino al 31 agosto 2022. Dal 1 settembre 2022 si paga 30,99 euro/mese fino ad agosto 2023. Dal 1 settembre 2023, il costo sale a 45,99 euro/mese (se l’utente non disdice il pacchetto).

TIM ha chiesto a DAZN di rinegoziare il contratto sottoscritto a marzo 2021 (che AGCM considera anticoncorrenziale). Le attuali offerte dell’operatore telefonico sembrano un “dispetto” alla società inglese. DAZN rischia di perdere parecchi abbonati, se non applicherà qualche sconto.

