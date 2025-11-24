De Longhi, Tefal e Dyson a prezzi più bassi di sempre al Black Friday Amazon

Grazie al Black Friday di Amazon a casa tua possono entrare tantissimi prodotti a marchio De Longhi, Tefal e Dyson ai prezzi più bassi di sempre. Cosa stai aspettando? Approfitta delle migliori offerte ora disponibili! Dovrai essere veloce per non rimanere a bocca asciutta. Dai anche un’occhiata alla nostra selezione, per facilitare la tua scelta.
Instant Pot Plus Multicooker 9 in 1 da 5,7L a soli 139,99 euro!
Instant Pot Plus – Multicooker 9 in 1 da 5,7L in acciaio inossidabile spazzolato, cuoce a pressione, cottura lenta, cuociriso, rosola, prepara yogurt, scalda, cuoce a vapore, sous vide, sterilizza
139,99€189,99€-26%
Moulinex Dual Easy Fry, Friggitrice ad Aria con Doppio Cestello XL a soli 99,99 euro!
Moulinex Dual Easy Fry, Friggitrice ad Aria con Doppio Cestello XL, 8.3 L/2.2Kg, Capacità fino a 6-8 Persone, Doppia Resistenza Superiore, 7 Programmi, App Ricette, Lavabile in Lavastoviglie, EZ9018
99,99€169,99€-41%
De’Longhi Dedica EC685.R Macchina Caffè Espresso Manuale a soli 139,90 euro!
De’Longhi Dedica EC685.R Macchina Caffè Espresso Manuale, Caffè Polvere o Cialde E.S.E., Montalatte classico per Cappuccini, Spegnimento Automatico, Serbatoio 1L, Filtro Singolo/Doppio, Rosso
139,90€203,99€-31%
De’Longhi TRRS0920 Radiatore Ad Olio Elettrico 9 Elementi a soli 74,30 euro!
De’Longhi TRRS0920 Radiatore Ad Olio Elettrico, 9 Elementi, Risparmio Energetico, Calore A Lungo, Manopole Intuitive, Per Ambienti Fino A 55m³, Silenzioso, 3 Livelli Di Potenza, 2000watt, Grigio
74,30€110,00€-32%
NESCAFÉ DOLCE GUSTO De’Longhi Genio S a soli 65,49 euro!
NESCAFÉ DOLCE GUSTO De’Longhi Genio S, Macchina per Caffè Espresso e Altre bevande in capsula, Automatica, Antracite
65,49€89,00€-26%
De’Longhi HFX30C18.IW Termoventilatore Capsule da tavolo a soli 38,80 euro!
De’Longhi HFX30C18.IW Termoventilatore Capsule da tavolo, Tecnologia ceramica, 2 potenze, ventilazione estiva, maniglia e piedino di supporto, luce, protezione antigelo, leggero, Bianco Perlato
38,80€50,00€-22%
Dyson Supersonic Nural asciugacapelli a soli 399 euro!
Dyson Corrale piastra a soli 299 euro!
Dyson Ontrac Cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore a soli 249 euro!
Dyson Ontrac Cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore–55 ore di autonomia–Bluetooth 5.0–Ricarica rapida in 10 min–6 Hz a 21kHz–custodia protettiva e cavo–personalizzabile (Alluminio/Giallo)
249,00€499,00€-50%
Dyson Airwrap i.d. styler asciugacapelli a soli 499 euro!
Dyson Airwrap i.d.™ styler asciugacapelli – Lisci e ondulati (Rosa Ceramica/Oro Rosa)
499,00€549,00€-9%