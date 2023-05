Decoder Digitale Terrestre Humax Nano: l'invisibile a un prezzo top

Grazie ad Amazon oggi aggiorni il tuo vecchio televisore con stile e risparmiando. Acquista ora il Decoder Digitale Terrestre Humax Nano a soli 24,99 euro, invece di 37,99 euro. Stiamo parlando di uno sconto del 34% sul prezzo di vendita. Un’occasione davvero preziosa perché questo ricevitore ha la particolarità di essere piccolo e adatto per un’installazione invisibile.

Grazie alla sua struttura e al supporto SCART, con cerniera regolabile fino a 180°, lo colleghi alle spalle della televisione senza fatica. Si tratta di un’ottima soluzione se non vuoi rovinare l’estetica del tuo arredamento oppure se non hai abbastanza spazio per posizionare la box del decoder. Comunque è anche dotato di una porta HDMI che ti permette di collegarlo in alta definizione.

Decoder Digitale Terrestre Humax Nano: la tecnologia nel palmo di una mano

Il Decoder Digitale Terrestre Humax Nano è così piccolo da stare in una mano. Potresti addirittura portarlo sempre con te nei tuoi viaggi, comodo anche per una casa vacanza. Incluso nella confezione c’è il suo telecomando universale 2 in 1 che può gestire i comandi del televisore. Collega una periferica esterna alla porta USB e goditi i contenuti multimediali disponibili.

Acquista subito Humax Nano a soli 24,99 euro, anziché 37,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

