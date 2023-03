Decoder Digitale Terrestre Humax, offerta a tempo: 19€ su Amazon

Risparmia il 46% acquistando l’ottimo Decoder Digitale Terrestre Humax Digimax T2. Grazie ad Amazon approfitti dell’Offerta a Tempo e lo metti nel carrello a soli 19 euro, invece di 36,99 euro. Si tratta di un ottimo sconto per questo ricevitore di altissima qualità. Universale, si collega a qualsiasi televisore tramite porta HDMI o SCART rendendolo così compatibile al nuovo standard DVB-T2.

Dotato di telecomando 2 in 1, questo dispositivo è il re della comodità. In pochi minuti, seguendo le istruzioni, lo programmerai per gestire sia il decoder che il televisore. Così avrai un solo telecomando da utilizzare. Semplice e intuitivo, ha tutto quello che ti serve per dare nuova vita al tuo vecchio televisore ricevendo tutti i canali TV secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Decoder Digitale Terrestre Humax: semplicità complessa per il tuo intrattenimento

Acquistando il Decoder Digitale Terrestre Humax Digimax T2 avrai un prodotto eccellente. Semplice da usare, la sua complessità sta nelle componentistiche ultra tecnologiche di ricezione che garantiscono una visione sempre perfetta di tutti i canali televisivi nazionali e regionali disponibili nella tua zona. La sintonizzazione automatica li aggiornerà regolarmente alle ultime frequenze.

Mettilo subito nel carrello a soli 19 euro, anziché 36,99 euro. Grazie a questa offerta a tempo risparmi il 46% dal prezzo di listino solo se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.